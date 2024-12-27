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Sick問識答｜流感病毒入肺可誘發重症　醫生拆解常見感染途徑＋8大高危人士

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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適逢轉季容易病，尤其是冬天特別容易傷風感冒，嚴重甚至會感染流感。本港家庭醫生林永和醫生指出，每年會經歷2次流感高峰期，當中以冬季爆發時間較長，原因與病毒生存的溫度有關。故此，大家要做好個人衛生，另外提醒高危人士要加倍小心，必要時接種疫苗亦是增強免疫力、避免患上重症的方法。

天氣凍有利流感病毒繁殖

家庭醫生林永和醫生指出，一般來說每年會有2個季節會爆發流感，街上會有很多人患傷風感冒，稍一不慎就會容易感染：

  • 夏季流感高峰期：7月至8月
  • 冬季流感高峰期：1月至4月

林永和醫生指出，流感病毒較適合生長在天冷季節，故繁殖速度較快，傳染力較強，傳播期亦相對較長。所有人都有機會感染流感，尤其是當個人免疫力下降，病毒可從3個途徑傳播

  • 飛沫傳播：患者打噴嚏散播病菌
  • 接觸傳播：病毒黏附在物件，再由他人接觸後感染
  • 空氣傳播：空氣微小的微粒散播，尤其是處於人多的地方

8大高危人士容易感染流感

若衛生意識不足，容易感染病毒，如兒童、長者等屬於高危族群。此外，若經常身處於高風險環境工作，如院舍職員、醫護人員等，同樣需要做好個人衛生，避免生病：

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  • 兒童：衛生意識不足
  • 行動不便的長者：防備病毒的措施上有所鬆懈
  • 糖尿病患者
  • 癌症病人、免疫力低人士：現正接受化療或藥物治療的病患
  • 孕婦
  • 肥胖人士：BMI超過30
  • 醫護人員、院舍職員
  • 家禽業從業員或屠宰員：接觸家禽或在街市工作

感染流感初期與傷風感冒症狀相似，同樣會出現流鼻水、咳嗽等症狀，其他病徵如下：

 傷風感冒流感
症狀流鼻水、咳嗽、喉嚨痛
發燒發燒溫度高低因人而異
病程
  • 健康人士都會在患病後2至7天內自行痊癒
  • 半日內病情突然惡化、患者會變得很辛苦
  • 約1至2周才會痊癒
併發症
  • 少見
  • 如中耳炎或肺炎
  • 感染下呼吸道或支氣管
  • 或致鏈球菌或金黃葡萄球菌入肺
  • 如嚴重肺炎、心肌炎、心臟病、腦病變等
  • 嚴重可患上敗血症，導致全身器官衰竭

醫生處方特效藥 減少重症發生

林永和醫生提醒，本港每年流感可致數百人死亡，當中以患有慢性疾病人士或長者居多，亦會有兒童染病過身的病例，但佔少數。若不慎患上流感，醫生一般會因應病情處方特效藥或其他抗病毒藥物，如特敏福或其他新型強效藥物。使用特效藥能夠縮短病情降低併發症出現，減少重症發生。此外，他亦提醒病人應該留在家多休息和喝水，避免外出將病毒在社區散播。

 

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

 

健康問題 公立醫院 傳染病 傷風感冒 肺炎 發燒 流感 傷風

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