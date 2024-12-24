冰上迪士尼｜冰上迪士尼2月回歸灣仔會展　6部經典電影重現門票$150起

▲ 冰上迪士尼2月回歸灣仔會展，門票現已公開發售。

迪士尼迷注意！迪士尼冰上匯演將於2025年2月6至9日回歸灣仔會展！今次會以英雄為主題，利用花式滑冰形式重現多個經典英雄故事，更有首度登場的《奇幻魔法屋》！門票現已公開發售，各位粉絲切勿錯過！

冰上迪士尼｜迪士尼冰上匯演回歸 世界級滑冰重現經典故事

迪士尼《Disney On Ice presents Find Your Hero》將於2025年2月6至9日在灣仔會展演出，今年會以英雄為主題，並以世界級的花式滑冰表演形式，帶來多個經典英雄故事，包括深受大小朋友歡迎的《魔雪奇緣》、《魔海奇緣》、《小魚仙》及《美女與野獸》等，更有首度於香港登場的《奇幻魔法屋》，都會一一展現大家眼前。

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最新影片推介：

《Disney On Ice presents Find Your Hero》一共演出10場，票價最低$150起，有興趣的大家由即日起可到快達票購買門票。

Disney On Ice presents Find Your Hero詳情

地點：香港會議展覽中心展覽廳5BC

購票：31 288 288 / 快達票網站

更多詳情可到官網查詢

演出場次

日期 場次 2月6日（星期四） / 下午3時30分及

晚上7時30分 2月7日（星期五） / 2月8日（星期六） 早上11時 2月9日（星期日）

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