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全民造星V︱香胤宅聖誕推Dance video　積極進修舞藝準備明年全方位出發

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撰文： 文體藝online

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

香胤宅

【全民造星V / 香胤宅 / 聖誕節】《全民造星V》冠軍Lyman（香胤宅）為慶祝入行一年，在聖誕節前夕推出首支跳舞片，向各位香印提籽（Lyman fans簡稱）提早慶祝，Lyman並承認2025年不同類型的跳舞片陸續有來，自己亦不停進修上堂，迎接不同演出工作機會。」

聖誕節是Lyman最喜歡的節日，所以借用了節日拍片慶祝自己的第一年入行，Lyman說：「2025年會繼續用不同形式的舞種拍攝出video，除咗我熟悉的拉丁舞外，自己上𡁵跳舞堂學urban dance 、hip hop，都會將佢哋mix入我dance video，自己亦有同公司傾跳舞節目，show不同嘅舞，2025都好想好似今年咁再有一個跳舞劇埸，仲有自己都上緊演出課程、學劇本，以為嚟𡁵演出準備。」 看來2025年將是Lyman全方位演出的一年。

至於聖誕節，Lyman今年會同太太返美國探父母，而節日最愛活動，Lyman最愛是與太太將客廳佈置好，梳化化身床，擺好不同零食，兩小口子就展開馬拉松式影院時間，電影《Home Alone 》、《Harry Potter 》系列都是「翻煲必選」。

全民造星V｜香胤宅曾被睇小致自我質疑　Lyman自組班底搞跳舞劇場

【全民造星V】香胤宅未受聽障影響演出光芒　Lyman爆太太為自己填報名表

【全民造星V】Lyman表演獲陳詠燊讚擁國際級水平　「蚊香」香胤宅連續3年獲最佳教師獎

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