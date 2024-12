啟德體育園｜JOYPOLIS SPORTS落戶啟德體育園　料回本期3年

日本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS推出的姊妹品牌JOYPOLIS SPORTS於啟德體育園開設首家海外旗艦店,設施樓高5層、佔地近3萬平方呎,集合三大主題運動娛樂體驗及特色餐飲,響應政府「無處不旅遊」的理念。

據SEGA CORPORATION總裁兼首席營運官内海州史表示,選址香港開設首家海外旗艦店,是因為香港是個中西匯粹的地方,市場堪稱比日本更大,而且啟德體育園是個很好的地方,「我們有不同種類的遊戲,例如是賽車、歷險、運動等等,啟德體育園很適合展示我們的運動類型遊戲。」

Supreme Joy Limited執行董事羅啟銘(Vincent)稱,今次項目投資達8位數字,預計回本期3年,「我們揀選引入JOYPOLIS這個品牌有幾個原因,首先是其安全性,始終日本的品質控制和系統都較有保證,可以讓一家大細玩得安心和開心,此外是他們的服務質素很好,最後就是遊戲內容。」

他表示,日本JOYPOLIS的遊戲主要是「機器帶動人」,而香港JOYPOLIS SPORTS的遊戲則需要參與者更多郁動,

我們秉承日本的『Sports for All Generations』的宗旨,結合運動娛樂(Sportainment)理念,打造Sports and Fun, All in One的娛樂場所。