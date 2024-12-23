啟德體育園｜JOYPOLIS SPORTS落戶啟德體育園　料回本期3年

日本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS推出的姊妹品牌JOYPOLIS SPORTS於啟德體育園開設首家海外旗艦店，設施樓高5層、佔地近3萬平方呎，集合三大主題運動娛樂體驗及特色餐飲，響應政府「無處不旅遊」的理念。

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據SEGA CORPORATION總裁兼首席營運官内海州史表示，選址香港開設首家海外旗艦店，是因為香港是個中西匯粹的地方，市場堪稱比日本更大，而且啟德體育園是個很好的地方，「我們有不同種類的遊戲，例如是賽車、歷險、運動等等，啟德體育園很適合展示我們的運動類型遊戲。」

Supreme Joy Limited執行董事羅啟銘（Vincent）稱，今次項目投資達8位數字，預計回本期3年，「我們揀選引入JOYPOLIS這個品牌有幾個原因，首先是其安全性，始終日本的品質控制和系統都較有保證，可以讓一家大細玩得安心和開心，此外是他們的服務質素很好，最後就是遊戲內容。」

他表示，日本JOYPOLIS的遊戲主要是「機器帶動人」，而香港JOYPOLIS SPORTS的遊戲則需要參與者更多郁動，

我們秉承日本的『Sports for All Generations』的宗旨，結合運動娛樂（Sportainment）理念，打造Sports and Fun, All in One的娛樂場所。

Vincent期望小朋友可以在疫後放下電子奶嘴，與父母一同來到舒展筋骨，增加一家人的親密聯繫。

開業頭一周將會迎接聖誕及新年等長假期，Vincent直言售票反應相當熱烈，於銷售平台出售的套票已經全部爆滿，「我們在開業初期需實施人流控制，視乎情況再慢慢提升進場人流，預計由現在至年尾，每天入場人次由600至1,000不等。」

不鬥平 提供高質素玩樂體驗

北上消費蔚然成風，Vincent又如何應付這股熱潮？「首先我們很著重安全性，其次是加入國際IP元素，我們不會鬥平，而是提供高質素玩樂體驗」，此外他認為香港人缺乏2、3個小時的玩樂設施，「周末很多小朋友會參加興趣班，之後未必夠時間北上，這些家庭都會選擇留港消費，更加方便之餘，又不用舟車勞頓。」

受到新開業強勁人流帶動影響，頂層餐廳「餓虎藏龍」主理人Keo W亦對生意感到相當樂觀，「我們結合SONIC元素，主打日本Fusion菜式，日間主打家庭客，夜晚10點後轉做酒吧，吸引不同客群。」現時餐廳100%是B2C生意，日後將會開拓B2B客群。

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