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紅館｜訂租安排惹議　汪明荃亦嘆租場難：曾歷多次被拒

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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紅館訂租安排近日惹議。（資料圖片）

紅館租場檔期問題近日惹起爭議，有指多名歌手入紙申請均被拒。上月完成紅館演出的「阿姐」汪明荃近日接受傳媒訪問時指，對上一次紅館開騷是2017年，約兩、三年後再入紙申請紅館，但很多時候都申請不到，原因不明。

汪明荃於今年11月在紅館舉辦的《阿姐•汪明荃演唱會2024》共有兩場，她表示申請紅館絕非易事。被問到今年只舉辦兩場表演是否因為檔期緊張時，她表示認同，又解釋演唱會搭枱需時兩至三日、綵排約一至兩日、拆台約一日。

汪明荃續指，本港表演場地不足，期望啟德體育園正式啟用後能有所改善。

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歌手謝安琪上周接受訪問時亦提到，早於兩年前入紙申請紅館檔期，盼明年8月至11月舉行個唱，惟一直未獲回覆，「我一路都有入紙，我初初以為我好渣，申請咁耐都無回音，之後我問過其他前輩、唱片公司，原來真係唔容易，好多人都要申請幾年。」

立法會選委界議員何敬康早前在社交平台發文，稱他在紅館外考察後，形容「人影都冇隻」，在今年第四季至明日首季，紅館就只有劉德華、汪明荃、陳慧嫻等30多場演唱會，質疑當局寧丟空都拒批場予「不賣座」歌手。

新任文體旅局局長羅淑佩早前上載圖片解畫說：

有時大家見到紅館外面看似靜悄悄，但其實埸內工人搭台、歌星踩台、全人類 full dress rehearsal 正進行得如火如荼，明天開show的劉德華跨年演唱會也不例外。

康文署早前在社交平台指，過去3年紅館使用率均為100%。「跨年演唱會檔期更加係兵家必爭，2022年有陳奕迅，2023年有張學友，今年2024會有劉德華。」

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文化體育及旅遊局 啟德 啟德體育園 演唱會 康文署 汪明荃 謝安琪 表演 立法會 政治

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