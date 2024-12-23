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直擊熊貓︱與港人共度首個聖誕安安可可率先歎聖誕大餐　「奶媽」透露家姐細佬近況

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撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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安安可可率先食聖誕大餐！

【安安可可/熊貓/海洋公園/聖誕/聖誕大餐】中央贈予香港的兩隻大熊貓安安和可可，首次與香港市民共度聖誕，海洋公園率先為牠們準備聖誕大餐，TOPick記者直擊安安可可開餐實況，安安繼續擺出「麻甩」食相，而女孩子可可則較為害羞，返回寶座慢慢食。而照顧牠們的護理員更分享照顧心得及透露大熊貓的小秘密！

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安安可可︱率先歎聖誕大餐

今日（23日）早上9時半，護理員準備了聖誕大餐，大熊貓造型的南瓜、雪人冰雕、竹葉花圈等等，更相當有心思用食物砌出「Merry Christmas 」放在冰塊上，安安可可準時出來食早餐，安安很快就見到最愛的食物，更坐在地上大快朵頤，而食相維持一貫的豪邁！安安更很喜歡食冰，即場上演「熊掌碎冰」！反而可可是女孩子就斯文許多，拿著最愛的竹筍，慢慢爬上寶座享用，食相斯文，非常可愛。

觀察完安安可可食完聖誕大餐後，照顧安安可可及家姐細佬的4位「奶媽」護理員接受記者的訪問，她們分別是鄧巧賢、劉思穎、殷漫萍及彭詠詩。

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安安可可︱活潑好動日食4餐

照顧安安可可的兩位「奶媽」表示牠們活潑好動，對於新居充滿好奇心，安安可可日食4餐，當中包括水果、竹筍、紅蘿蔔、番薯等食物，因應牠們活潑的個性，海洋公園特別製作了攀爬格和木架給他們，至於很多網民都關心熊貓如何沖涼？奶媽表示，他們會用身體摩擦攀爬格、樹木，而園方會準備毛巾、麻布袋，供他們摩擦清潔。而安安可可已經適應了香港的生活，見到遊客會更大膽走上前打招呼。

另外，安安可可日常需要訓練，「奶媽」希望牠們不需要在麻醉之下，可以進行抽血、磅重及量體溫的檢查，所以會有抽血訓練，透過與奶媽們建立信任，令牠們在更放鬆的狀態進行檢查。

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安安可可︱奶媽解構熊貓幾多隻手指

對於坊間熊貓有幾多隻手指眾說紛紜，有人指是5隻、也有指是6隻，「奶媽」終極解構，因為熊貓屬於哺乳類動物，所以跟人類一樣是5隻手指，至於為何出現是6隻，「奶媽」表示因為牠們有一隻「偽拇指」，但它不是真正的手指。 這個「偽拇指」是能使大熊貓能夠更容易握住竹子進食。

 

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安安可可︱家姐細佬識發聲及學爬

至於另外照顧家姐細佬的奶媽，表示家姐變得貪玩，而細佬就比較喜歡「黐人」，現在開始用聲音去表達自己，及開始爬行，聽到奶媽叫家姐細佬都會有反應，熊貓BB現在一日食3餐，每天80%時間睡覺；練爬及玩樂20%。護理員每朝8時開工為牠們準備早餐，至於如何分辨家姐及細佬，奶媽表示以耳朵大小及尾巴去分，家姐尾巴有毛及耳朵比較大。

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安安可可︱盈盈育兒樂樂食玩瞓

有網民就關心媽媽盈盈的情況，奶媽指盈盈母性很強，對於龍鳳胎照顧周到，由於要充分奶汁，所以食物份量有調整。而爸爸樂樂由於不需要育兒，所以跟以往生活一樣「食玩瞓」，沒有大改變。

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