立法會考察團｜晤日本農林水產大臣江藤拓　梁君彥：期待港日有更多水產交易合作

▲ 立法會代表團在日本進行第3日職務考察，在早上先到豐洲市場，並跟多位批發商交流。（梁君彥fb圖片）

立法會代表團今日繼續日本考察，先赴豐洲市場，再晤日本農林水產大臣江藤拓。立法會主席梁君彥指，今年施政報告提出開設「空運鮮活市集」，作為本港機場城市計劃的新項目，期待港日未來有更多水產交易合作。

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梁君彥：張宇人回港後會向港府跟進今次會面 及反映日本食物安全最新情況

梁君彥今日在社交平台發文表示，在與日本農林水產大臣江藤拓會面時，指出港人對食品安全有很高要求，而特區政府近年對日本進口食品施加基於客觀指標的科學化管制措施，是為了確保市民健康。

梁君彥：香港可借鏡豐洲市場 達致「無處不旅遊」

代表團進一步了解日本農林水產省就出口漁農食品安全所作的措施，梁君彥向日方表示，代表飲食業界的議員張宇人回港後，會向特區政府跟進今次會面，以及日本食物安全的最新情況，供政府參考。他說，香港可借鏡豐洲市場的運作和吸引旅客的配套，以達致「無處不旅遊」。

代表團冀日本支持香港加入RCEP

代表團上午並與日本政府經濟產業省和當地商界會面。會見經濟產業省經濟產業審議官松尾剛彥時，雙方就經貿合作、創新科技和區域發展等範疇交流。梁君彥提及，香港是全球最自由經濟貿易體系和最具競爭力地方之一，舉辦多項盛事帶動旅遊經濟，憑藉「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，可協助日本企業走進內地市場。

梁君彥續指，他趁機爭取日本支持香港加入RCEP，促進區內經濟合作，實現互利共贏。代表團其後與由多間日本企業組成的日本經濟團體聯合會見面，探討香港如何協助日本企業在中國內地市場尋找機遇。代表團歡迎和期望日本商界來港拓商機，並支持香港加入RCEP，齊齊「造大個餅」。

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