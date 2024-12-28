港鐵旺角站｜皮衣男電單車駛入港鐵旺角站　網民憂心或成安全隱患

▲ 皮衣男電單車駛入港鐵旺角站，網民憂心或成安全隱患，據《香港鐵路條例》：$XXXX罰金及監禁。

近日，有人在Facebook上傳圖片，指港鐵旺角站內有1名身著皮衣的男子騎在電單車上，該車更疑似仍處於啟動狀態。網民擔憂電單車可能存在安全隱患批評男子行為「任性」，據《香港鐵路條例》，男子行為或將面臨罰款及監禁。

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電單車｜男子騎電單車入港鐵

據圖片可見，港鐵旺角站內月台，1名身著皮衣男子騎著疑似電單車，雙手架在車頭把手上，疑正低頭看手機。車尾正亮起紅燈，料電單車仍處於啟動狀態，距男子不遠處有乘客坐在月台便候車。樓主在圖片中寫到「沒有最離譜，只有更離譜」，又揶揄男子「最緊要方便」。

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電單車｜網民持男子沒有安全意識

此事引起熱議，不少人在指責男子行為缺乏安全意識的同時，亦質疑其為何能夠順利入閘進入港鐵範圍，「下次會唔會有私家車入去？」、「轉乘計劃嚟」、「地鐵無保安？」、「而家地鐵冇職員咩？啲CCTV假？」、「如果要講問題，重點係地鐵職員嚴重 失職，同時者違規者的懲罰太低」，還有人建議，為避免此類事情再度發生，「應該每站增設保安，專捉飛同違反港鐵附例嘅人」。

電單車｜此舉或將面臨罰款及監禁

港鐵對攜帶運輸工具有明確規定，據《香港地鐵附例》，任何人不得在任何時間通過鐵路處所或其任何部分，亦不得企圖在任何時間將任何汽車、單車、電單車或其他類似的運輸工具，或將罰款5,000元及監禁6個月。

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