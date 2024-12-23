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食用安全｜火鍋店長期回收食剩湯底　提煉「口水油」再供顧客食用專家：恐產生致癌物

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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火鍋店長期回收食剩湯底，提煉「口水油」再供顧客食用，專家：恐產生致癌物。

【火鍋湯底／口水油／致癌物】四川一家火鍋店被爆長期回收食剩湯底，提煉成「口水油」再供顧客食用。有專家指出，「口水油」能造成甲肝、乙肝等傳染性病菌的交叉感染；油脂經過反覆高溫，恐產生多種慢性致癌物質。

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口水油｜火鍋店被爆長期使用「口水油」

據内地媒體《澎湃新聞》報道，四川南充市順慶區市場監管局接到群眾舉報，指一家火鍋店在湯底中添加了「口水油」，並立即組織執法人員前往調查。執法人員抵達現場後，迅速進入火鍋店後廚區域，經過一番搜查，在廚房角落裡發現了一個塑料桶，桶內盛放著可疑的油脂，且上面還放著一個漏勺。

面對執法人員的詢問，火鍋店工作人員支支吾吾，無法提供這些油脂的合法購進票據及資質證明。最終經執法人員調查發現，該火鍋店為提升火鍋口感，自2023年10月起就暗中授意廚師長，將顧客食用後剩餘的「口水油」進行回收、加工處理，並摻入新油中製成火鍋湯底，再次供顧客食用。

目前南充順慶區市場監管局已通報了相關情節，該案已被移交公安機關處理。

四川一家火鍋店被爆長期回收食剩湯底，提煉成「口水油」再供顧客食用。（圖自微博）

口水油｜「口水油」具嚴重危害性

據了解，「口水油」主要是指對剩余食物底料中的油脂進行回收和重覆使用的油脂，含有大量有毒有害物質，具有嚴重的危害性：

  • 可能造成甲肝病毒、乙肝病毒等傳染性病菌的交叉感染；
  • 油水中的食物殘余、唾液酶等物質容易發生水解和氧化導致油脂酸敗、滋生細菌；
  • 油脂經過反覆高溫，有害的反式脂肪酸會增加，產生多種慢性致癌物質，危害人體健康。

「口水油」屬於廢棄食用油脂，是内地明令禁止使用的非食用物質，屬於刑法概念中的有毒、有害的非食品原料。使用「口水油」這一非食品原料加工食品並用於出售，不僅嚴重違反了國家食品安全法律法規，更威脅到消費者的身體健康。

根據内地法律，在生產、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，處五年以下有期徒刑，並處罰金；對人體健康造成嚴重危害或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

地溝油｜地溝油或劣質花生油黃曲霉素含量超標 易誘發肝癌

肝癌是亞洲常見癌症之一，亦是本港第3號癌症殺手。肝癌權威專家、本港外科專科醫生潘冬平曾指出，長期吃劣質食用油，可引致肝癌。

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潘冬平表示，內地肝癌發病率冠絕全球，據世界衛生組織調查，全球每年逾80萬肝癌新症中，中國就佔了近半達39萬；而「地溝油」或許是造成此現象的可疑因素之一。其中黃曲霉素常見於花生及發霉食物，可形成肝癌細胞， 已被世衞劃定為一級致癌物，惟內地地溝油或劣質花生油不時被驗出黃曲霉素含量超標。故相信內地人日常飲食時，或不時攝取了該種毒素，以致容易誘發肝癌。

另外，消委會亦提醒市民，食油脂肪酸有好壞之分，其中飽和脂肪酸和反式脂肪酸，都會增加體内壞膽固醇水平，增患心血管病風險。在煮食油炸時，如出現以下情況，建議將食油棄置並及時更換食油：

  • 當油炸用食油顏色明顯變深；
  • 出現明顯油膉味；
  • 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

——

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