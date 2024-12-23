記者直擊｜全球最大充氣彈床The Big Bounce登陸西九　佔地16,000呎必玩巨型滑梯/波波池/障礙賽

【全球最大充氣彈床/The Big Bounce/西九文化區藝術公園】全球最大充氣彈跳派對《滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站》即日起至2025年1月5日登陸西九文化區藝術公園大草坪，帶來全球最大充氣城堡及全港最長的充氣障礙賽道，為港人打造「一齊開心彈起」國際級玩樂體驗！

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聖誕好去處｜專屬場次滿足不同年齡層

Incubase Studio 為來自美國的The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴，而香港作為亞洲首站，在西九文化區藝術公園大草坪盛大舉行。The Big Bounce 設有特製的巨型充氣遊樂區，活動分為日場和夜場，兒童和家長可參與上午和中午的場次，「幼童專屬場次」特別為 7 歲或以下兒童及其家長而設；「親子同樂場次」適合 15 歲或以下兒童和家長，一家大小一起玩樂及挑戰；晚間場次將會變身為「黑夜彈跳派對」，讓16歲或以上的大人們參與這場最熱鬧的戶外派對，共度聖誕及新年佳節。

▲ 全球最大充氣城堡。（林綺虹攝）

聖誕好去處｜暢玩4大主題遊樂區域

1. 全球最大充氣城堡

這座超巨型充氣堡壘佔地超過16,000平方呎，頂峰達10米高，是全球最大的充氣城堡，90 分鐘內可於指定 40 分鐘時段進入。小編當日試玩了城堡裡色彩繽紛巨型滑梯、攀爬塔和籃球架，大人玩都覺得超過癮！

現場除了全日無間斷舉行大人小朋友都喜愛的泡泡派對外，亦有不同的本地及海外DJ日夜駐場，部份「黑夜彈跳派對」更邀請到城中最紅 DJ Johnnie Darka、YAAT及Angus，接連為各位炒熱現場熾熱氣氛！「黑夜彈跳派對」每晚都特設主題音樂派對如K-POP、Y2K及懷舊Disco夜。駐場DJ會根據入場的年齡層調整音樂，並主持小遊戲和比賽。

2. The Giant 巨無霸挑戰場

4大園區中，小朋友最愛這個全港最長的充氣障礙賽道！超過 150米長的 The Giant 巨無霸挑戰場，既具體力考驗，且刺激好玩！從障礙賽道起點一路前進到終極巨型滑梯，總共有30 個不同的障礙，可以跟家人朋友來場友誼競賽！

3. Sport Slam 體育狂熱

Sport Slam 體育狂熱是一個巧妙定製的運動場，設有龍門、攔網、框架和各式各樣的球，各種球類運動以全新體驗盡情跑跳放電，與家人朋友互相競技，既可挑戰「攀爬塔」，也可在「戰鬥區」中一較高下，看看誰能在平衡台上站得最久。

4. airSPACE Pink Alien 外星人堡壘

一個新奇有趣的太空主題樂園，四周是外星人和深不見底的波波池。在圓形的月球步道上漫步，或跳進放滿波波的月球隕石坑裡，體驗一場不一樣的星際彈跳派對！

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聖誕好去處｜多個靚靚打卡位

大會今次聯乘動畫「麥兜」內的多個人氣角色，於場內打造14個1.8米高的不倒翁玩味打卡位，及售賣限量聯乘精品！每日指定6個時段（幼童專屬及親子同樂時段）的首200名入場人士均可免費獲贈Kinder奇趣蛋乙隻，更可與1.2米高不倒翁打卡拍照。

另凡於網上購買「黑夜彈跳派對」時段之18歲或以上入場人士可免費獲贈嘉士伯啤酒乙罐，大家記得預先網上購票！而在指定日子的入場人士只需要讚好及分享Popcorn Studio及 The Big Bounce Facebook專頁，更可免費體驗聖誕場景家庭相拍攝乙次。

聖誕好去處｜美食飲品全日供應

現場特設飲食攤位出售美食，當中包括台灣腸、熱狗、燒賣、迷你披薩、雞脾、杯麵及各式汽水等，而「黑夜彈跳派對」時段更會發售各款啤酒（18歲或以上成人適用），盡情狂歡盡情喪跳!

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門票即日起網上公開發售二人同行低至$358彈足90分鐘，市民可由即日起至2025年1月5日期間透過網上購票平台 Incutix 購買各種門票，90 分鐘的門票包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。港幣$358起即可與家人好友入場一起狂歡！

門票場次** 正價單人門票* 幼童專屬時段單人票 HK$179 親子同樂時段單人票 HK$179 黑夜彈跳派對單人票 HK$179

*每張門票為 90 分鐘通行證，包括一個指定的40分鐘時段（時段A或時段B）進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。參加者須於門票上的指定時段進入「全球最大充氣城堡」。

**購票時需選定入場日期、場次及進入「全球最大充氣城堡」的指定40分鐘時段。

日期：2024 年 12 月 21 日至 2025 年 1 月 5 日

時間：10:00am – 11:10pm

地點：香港西九文化區藝術公園大草坪

活動體驗時間：90 分鐘

購票連結：Incutix網站

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