中風危機丨寒冷天氣下與丈夫嘈交　30歲人妻突然「臉僵嘴歪 」送院證腦中風

【/腦中風/夫妻吵架/情緒波動/天氣】天氣凍，情緒失控隨時致腦中風！台灣有一名年約30歲的女子早前與丈夫於寒冷天氣中吵架，期間丈夫發現太太不但愈吵愈細聲，嘴巴更愈來愈斜，他於是馬上送她去醫院求醫，證實是腦中風所致。

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綜合台媒報導，義大醫院神經外科主任陳睿生表示該名女病患年約30歲左右，事發時，氣上心頭的她無懼寒風，與丈夫吵架，惟未幾女方罵人氣勢不但突然變弱，嘴巴出現歪斜情況，說話亦變得毫無邏輯，甚至還數度踉蹌差點摔倒。丈夫見狀，即時嚇得停止爭拗，並馬上將太太送院檢查，始證實她已是腦中風，需緊急進行手術，取出腦部梗塞血塊，才成功保命。

陳睿生指這名女病患不吸煙，沒有三高，也沒有心血管疾病史，身材亦不胖，中風前是非常健康，故懷疑只因在寒風中吵架，「活生生被氣到中風」。幸好，她的丈夫及時發現送醫，才保住性命，但未來左側肢體恐出現無力後遺症。

陳睿生再次提醒，天氣冷容易引發血管收縮，一旦情緒太激動，兩者交互作用下，可能使血壓飆高，引發腦梗塞或腦出血中風，建議民眾冬天除了做好保暖措施，也要避免情緒太過激動。

中風危機｜腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾受訪，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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中風危機｜中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

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