明星食店｜開麵包店日日排長龍成熱話　唐詩詠日本學烘焙重啟人生

撇開電視劇視后與藝人的身份，大家對甜姐兒唐詩詠的認識有幾多？

這一位經歷親人離開，事業起起跌跌的明星，在尋找人生目標與意義途中，意外地從麵包中找到答案。疫情後一個人，在日本展開了麵包奇妙物語。

穿上工作服的藝人唐詩詠十分投入做麵包——在不用拍攝演藝工作的日子，她總會是第一個回到麵包店工作。她說︰「過去的人生中，我只有一份工作，我不懂得做生意又不懂管理，更不要說如何應對客人了；所以我要更加投入， 希望以身作則，讓其他同事知道這家小小的麵包店是有心營運下去的。」

▲ 不少粉絲購買完麵包都要和「老闆娘」合照。（曾耀輝攝）

這個做麵包的種子，原來差不多十年前已種下。「那些年要和公司談續約，這是我工作上第一次的迷惘。坦白說，我想像不到的自己的未來。於是，我找了一位前輩談了一會，他問我『將來想做咩呢？』當時我只想到要收入穩定，家人安穩生活，那就好了。」

重啟人生

這個簡單的「將來想做咩呢？」一直烙在心中，但沒有任何答案或目標能解決唐詩詠的疑問，因為她自中學後只懂得拍戲，日夜癲倒地拍下去，沒運動沒生活，從沒思考自己和人生。

和不少人一樣，過勞的結果就是身體崩壞。疫情時她的免疫系統出了毛病，整個病到起不了床，整塊臉出紅疹，控制不了。她終於理解到，身體發出一個訊號給她，她要重啟人生。

她很開心地分享︰「離開了電視台，我有時間照顧自己，可以疏理一直在心中的疑問和壓力了。我用了兩年時間醫理自己身心，也開始了跑步。有一日，胡亂地在網上瀏覽，有個學麵包的課程，不知那來的勇氣，我就報名了。」

▲ 33cubread每天都擠滿著等候購買麵包的人，大家記得麵包出爐時間是早上10時、中午11︰30和下午4︰30。（曾耀輝攝）

處理自己

疫情完結，對烘焙完全沒知識的她，膽粗粗一個人去了日本學做麵包。前後學了3個課程。出奇的是，這位在電視界很有名氣及成就的唐詩詠，偏偏對自己沒甚麼自信。

「新鮮酵母、乾酵母、速發酵母，單是酵母的種類及特性我都搞到一頭煙；還有甚麼酸種老麵……。看來平平無奇的麵包，因應環境氣候及溫度濕度，能否成功做出來已不簡單了。這個體驗也超越了我過去人生學習到的經驗。」她回想時嘴角帶笑，看得出她十分珍惜重做學生的時光。

每一次的烘焙班原來都要三四日的，這幾天她就重過學生的生活︰一早起來上學，中午和老師同學一起吃飯，四五點放學和同學一起逛街吃晚飯，無憂無慮很快活。

▲ ，麵包出爐前個多小時，已有長長的人龍，唐詩詠說要學習好管理及應對顧客。（曾耀輝攝）

麵包教曉我的二三事

「每一天做出來的麵包不一樣，也不一定成功啊！」唐詩詠回港後也有參加烘焙班，她也不知道自己的成品怎樣才叫成功。直到她的烘焙師川島善行對她說︰「自己覺得可以了，好吃啊，就是最佳時機。」

或許，人生歷程就像做麵包，不同階段的我們會面對不少如酵母般不可控制的成分，更多時候我們適心栽培酸種老麵，但它偏偏不聽話，麵包成品不似如期。我們人生能控制的，就是處理好自己，因為只有自己，才最清楚「將來想做咩呢？」

藝人唐詩詠也好，麵包師唐詩詠也好，只要樂於面對自己，人生的最佳時機，就會到來。

師傅川島善行

著名的日本烘焙師川島善行是Nichinichi麵包店創辦人，也是烘焙指導老師；他的學生來自五湖四海，有人只為興趣，也有人夢想開設自家的麵包店。

▲ 唐詩詠的日本烘焙師老師川島善行。（曾耀輝攝）

成為麵包師前，川島曾經是搞笑藝人，創不出名堂下意志消沉，終日宅在家。他的一位朋友不想他輕易放棄，於是每天都買食物給他打氣。吃著吃著麵包，他心裏突然泛起一股好好食的感覺——不如去學做麵包啦﹗

不再做宅男的他，去了專門學校學習不同料理及做麵包。其後在一家麵包店工作，每天清晨4時起床，5點上班，工作到翌日凌晨1時回家，每天只睡兩三小時的日子超過一年。我問他︰「途中有沒有想放棄的念頭？」他笑著回答︰「我放棄過一次（當搞笑藝人），如果今次又放棄，我人生就會有不斷放棄的想法了。所以我堅持下來，最後成功創立了自己的麵包店，用自己創作的食譜，從零開始。」

對於學生夢想成真開設自己的麵包店，他說︰「身為老師，教曉學生創製好吃的麵包固然是本份，更重要的是要和他們一路走下去，做好生意營運及管理。」

