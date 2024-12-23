聖誕節打卡｜4招手機攝影教學跟聖誕樹完美打卡　利用1道具拍出驚人效果

▲ 希望大家這個聖誕節能拍出美美的照片！

【聖誕節/打卡/手機攝影教學】聖誕節是普天同慶的大日子，周圍都佈置了聖誕樹和燈飾等，節日氣氛相當濃厚！不少人都想與這些漂亮的聖誕裝飾合照，無奈熱門的打卡點，包括西九文化區聖誕樹、半島酒店燈飾等，往往都人山人海，又或是燈光不足，如果用手機的話，似乎很難拍出美照。

不用怕！TOPick小編為大家走遍多個香港熱門聖誕打卡點，為大家整理出4招手機攝影投巧，發現就算拿著手機也可以輕鬆在人潮中拍出美照，而且還不用高超的執相技術，大家不妨趁聖誕假期實測一下！

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聖誕打卡攝影教學｜1.又高又遠的西九文化區聖誕樹

位於西九文化區的聖誕樹高20米，而且有逾萬呎聖誕小鎮，很多父母都會帶同小朋友到此一遊，但那裡的聖誕樹只供遠觀，如果想跟這類型又高又遠的聖誕樹合照，首先要找一個望到聖誕樹全景的位置，再將鏡頭設置為16比9的直島，再將拍攝主體放在九宮格線及交叉點上，這樣就可以平衡構圖，令主角身型更顯修長，最重要是拍到聖誕樹全貌。

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聖誕打卡攝影教學｜2.附近人流極多的K11 Musea Dior聖誕樹

由於尖沙咀人山人海，位於K11 Musea的Dior聖誕樹更是不少人聚集打卡的地方，如果想避開人群跟Dior聖誕樹拍出美照，可以將手機放在輕低位置，然後稍微向上傾斜，重點是不要跟聖誕樹距離太近，焦距放大3倍，長按鎖光及根據喜好調較光度即可，拍出來就會是半身人像效果，完美避過人群。

聖誕打卡攝影教學｜3.背景光前景暗的半島酒店Chanel蝴蝶結

半島酒店Chanel蝴蝶結燈飾是近期「小紅書」的熱門打卡點，但由於蝴蝶結高高在上，以致變成背景光前景暗的情況，用手機很難拍出漂亮的照片，但原來用另一部電話的電筒照向拍照手機的鏡頭，就可以利用光源修正手機鏡頭，重新設置重點著光位，再調整角度，使光源能照入鏡頭，但畫面內看不到電筒，隨即可拍出人物清晰，同時又看到燈飾的照片。

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聖誕打卡攝影教學｜4.較空曠的一般商場聖誕樹

如果不想到熱門打卡點人迫人，其實也可以在家中附近的商場聖誕樹打卡，因為只要利用一塊小鏡，就可以拍出與別不同的照片，首先站在鏡頭的左或右邊，利用一塊小鏡製造倒影效果，攝影師在鏡頭前調整小鏡角度，這樣可以製造重覆影像，彷彿對鏡拍照，令畫面更有趣更有層次，而且不用到熱門打卡點也可以做到。

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