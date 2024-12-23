  • 17°C
香港時間：20241223日 (一) 19:50

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕節打卡｜4招手機攝影教學跟聖誕樹完美打卡　利用1道具拍出驚人效果

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

希望大家這個聖誕節能拍出美美的照片！

【聖誕節/打卡/手機攝影教學】聖誕節是普天同慶的大日子，周圍都佈置了聖誕樹和燈飾等，節日氣氛相當濃厚！不少人都想與這些漂亮的聖誕裝飾合照，無奈熱門的打卡點，包括西九文化區聖誕樹、半島酒店燈飾等，往往都人山人海，又或是燈光不足，如果用手機的話，似乎很難拍出美照。

不用怕！TOPick小編為大家走遍多個香港熱門聖誕打卡點，為大家整理出4招手機攝影投巧，發現就算拿著手機也可以輕鬆在人潮中拍出美照，而且還不用高超的執相技術，大家不妨趁聖誕假期實測一下！

點擊圖片放大
+7
+6

聖誕打卡攝影教學｜1.又高又遠的西九文化區聖誕樹

位於西九文化區的聖誕樹高20米，而且有逾萬呎聖誕小鎮，很多父母都會帶同小朋友到此一遊，但那裡的聖誕樹只供遠觀，如果想跟這類型又高又遠的聖誕樹合照，首先要找一個望到聖誕樹全景的位置，再將鏡頭設置為16比9的直島，再將拍攝主體放在九宮格線及交叉點上，這樣就可以平衡構圖，令主角身型更顯修長，最重要是拍到聖誕樹全貌。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜江若琳陪歲半仔1周返5日Playgroup　緊張爸爸蕭唯展日發100種警告：小心太陽

聖誕打卡攝影教學｜2.附近人流極多的K11 Musea Dior聖誕樹

由於尖沙咀人山人海，位於K11 Musea的Dior聖誕樹更是不少人聚集打卡的地方，如果想避開人群跟Dior聖誕樹拍出美照，可以將手機放在輕低位置，然後稍微向上傾斜，重點是不要跟聖誕樹距離太近，焦距放大3倍，長按鎖光及根據喜好調較光度即可，拍出來就會是半身人像效果，完美避過人群。

聖誕打卡攝影教學｜3.背景光前景暗的半島酒店Chanel蝴蝶結

半島酒店Chanel蝴蝶結燈飾是近期「小紅書」的熱門打卡點，但由於蝴蝶結高高在上，以致變成背景光前景暗的情況，用手機很難拍出漂亮的照片，但原來用另一部電話的電筒照向拍照手機的鏡頭，就可以利用光源修正手機鏡頭，重新設置重點著光位，再調整角度，使光源能照入鏡頭，但畫面內看不到電筒，隨即可拍出人物清晰，同時又看到燈飾的照片。

點擊圖片放大
+5
+4

聖誕打卡攝影教學｜4.較空曠的一般商場聖誕樹

如果不想到熱門打卡點人迫人，其實也可以在家中附近的商場聖誕樹打卡，因為只要利用一塊小鏡，就可以拍出與別不同的照片，首先站在鏡頭的左或右邊，利用一塊小鏡製造倒影效果，攝影師在鏡頭前調整小鏡角度，這樣可以製造重覆影像，彷彿對鏡拍照，令畫面更有趣更有層次，而且不用到熱門打卡點也可以做到。

相關內容：

爆笑聖誕裝飾｜港人發起最窮聖誕裝飾比賽　 網民曬冷低成本作品今年獲獎係呢1位

保暖頸巾｜UNIQLO官方教3種頸巾綁法　冬天穿搭必學1種方式最保暖

暖包使用方法｜暖包勿亂貼手握最浪費　醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【主題攝影展】名攝影師夏永康操刀 李政宰遊走澳門鄭家大屋重現復古氣派
14:22 2023/09/30
【主題攝影展】名攝影師夏永康操刀 李政宰遊走澳門鄭家大屋重現復古氣派
【正能量】拍好香港美景獲香港郵政青睞推特別郵票　26歲攝影師：香港很多山景未被發掘
14:55 2023/10/18
【正能量】拍好香港美景獲香港郵政青睞推特別郵票　26歲攝影師：香港很多山景未被發掘
手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧
10:00 2023/12/20
手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧
親子攝影丨6招急救爸爸影相拍片技巧　楊潮凱教講反話：叫仔女唔好yeah
10:00 2023/12/17
親子攝影丨6招急救爸爸影相拍片技巧　楊潮凱教講反話：叫仔女唔好yeah

你可能感興趣

【主題攝影展】名攝影師夏永康操刀 李政宰遊走澳門鄭家大屋重現復古氣派
14:22 2023/09/30
【主題攝影展】名攝影師夏永康操刀 李政宰遊走澳門鄭家大屋重現復古氣派
【正能量】拍好香港美景獲香港郵政青睞推特別郵票　26歲攝影師：香港很多山景未被發掘
14:55 2023/10/18
【正能量】拍好香港美景獲香港郵政青睞推特別郵票　26歲攝影師：香港很多山景未被發掘
手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧
10:00 2023/12/20
手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧
攝影 尖沙咀 K11 MUSEA 燈飾 西九文化區 文娛藝術

最高瀏覽

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法　一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】
瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法　一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】
女神崩壞︱43歲鍾欣潼倫敦巡唱　身形暴脹「超浮腫」嚇窒網民：浸咗喺海幾日？
女神崩壞︱43歲鍾欣潼倫敦巡唱　身形暴脹「超浮腫」嚇窒網民：浸咗喺海幾日？
急症室最長等候時間（12月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月23日 時間16:05）
腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
歐倩怡新戀情︱郭晉安前妻傳與經理人發展戀情　歐倩怡11字首度回應姊弟戀
歐倩怡新戀情︱郭晉安前妻傳與經理人發展戀情　歐倩怡11字首度回應姊弟戀