心血管病｜45歲網紅食宵夜突腦出血　送院揭患「旋風殺手」病昏迷8個月離世

▲ 廣東汕尾一名網紅吃宵夜時突發腦出血暈倒，昏迷8個月後離世。

【網紅/腦出血/主動脈夾層/心血管病】廣東汕尾一名網紅今年4月在吃宵夜時突然腦出血昏倒，送院後查出患上一種有「旋風殺手」稱號的心血管病，昏迷8個月後，最終在周四（20日）不敵病魔離世，終年45歲。

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綜合內地媒體報道，45歲網紅麥友煊的母親曾於半年前透過籌款平台發文向公眾求助，文章稱麥友煊在4月13日凌晨吃宵夜時突發意外昏迷不醒，診斷為腦出血送院治療。

6月15日，醫生查出麥友煊患有主動脈夾層、高血壓病3級、重症肺炎等症狀，因此發出病危通知書，之後便未有再更新任何消息。至周五（21日），家屬向媒體透露，麥友煊在昏迷8個月後，已於周四（20日）因病離世。

報道指，麥友煊生前在社交媒體上擁有幾萬粉絲，經常分享自己唱歌的影片，他病逝的消息公布後，汕尾當地有多個自媒體帳號發文悼念。

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心血管病｜血管外科最危險疾病

到底甚麼是主動脈夾層？據《羊城晚報》報道，主動脈是全身最粗的動脈血管，而主動脈夾層則是指主動脈腔內的血液從主動脈內膜撕裂處進入主動脈中膜，繼而使中膜分離，再沿長軸方向擴展，形成真假兩腔分離狀態。如果要用比喻來描述，這種情況就有如湍急的水流衝進了無法負擔負荷的中間地帶，隨時會造成難以控制的決堤。

主動脈夾層是血管外科最為危險、複雜的疾病，有「旋風殺手」的稱號，若不及時接受有效治療，夾層將有非常大的機會破裂。

湖南嶽陽市中心醫院心血管外科主任徐棟介紹，很多主動脈剝離的患者平時並無特殊症狀，急性發作的患者通常表現為突然的劇烈胸痛、腹痛、背痛，當中一個非常重要的症狀為「撕裂樣」疼痛。

徐棟又提醒，隨著天氣變得寒冷，心血管疾病也進入高發生期。罹患主動脈剝離的高危人士包括「三高」人士、肥胖、吸煙、主動脈狹窄的人等，一旦出現持續性的劇烈胸痛、背痛等，便應該接受主動脈增強CT檢查及心臟超聲波檢查，提前發現心血管系統可能有的問題，早發現、早期治療。

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急性心臟病｜主動脈撕裂致命率高

本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問指出，主動脈撕裂是一種急性心臟病，死亡率十分高，其症狀與其他心臟病發的症狀十分相似，而主動脈撕裂的最典型症狀是劇烈胸痛，患者會感覺到有一股力道向上撕扯胸腔。

他表示，高血壓患者的血管內膜已經退化及十分脆弱，故若受到突如其來的刺激時，血管內膜有機會撕裂，令血液湧入內膜中的裂孔，進入血管壁，並將血管內膜和中層撕開，從而造成主動脈撕裂，屬於高危一族。

4類高危人士

急症科專科醫生司徒敬豪亦曾指出，一旦發生主動脈撕裂，24小時內未獲處理即會致命，上年紀男性如突然覺得腰、臀或胃劇痛，有可能出現血管爆裂的徵兆，應盡快求醫。另外符合以下條件者亦屬高危，建議上年紀男性每年做身體檢查，監察血管有否出現阻塞，及早發現以免出現爆血管情況：

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