臨時決鬥︱王丹妮初演喜劇苦練忍笑功　Louise自爆被慘打怒火中燒

▲ 王丹妮在《臨時決鬥》與胡子彤合作。

【賀歲片 / 臨時決鬥 /王丹妮】首次主演賀歲片《臨時決鬥》的王丹妮（Louise），除了要動作上陣外，還要苦練忍笑功，以配合賀歲喜劇片氣氛。

Louise形容自己是戲中最容易笑的一位演員，不好意思地說：「我承認拍攝過程中最忍唔到笑；我之前冇拍過喜劇，所以對我嚟講都好新鮮，原來都係一個挑戰，要忍笑真係唔容易，好彩我鍾意睇笑片喜劇，又係一個好容易笑、好容易喊嘅人。不過後來俾我搵到個蹺妙，喺現場拍攝前同Rehearsal嘅時候都會笑咗先！一於笑飽佢，到正式拍攝嘅時候就盡力忍笑，enjoy個moment感受；就係咁大家來來回回，同對手嘅對白唇槍舌劍，令件事好生動、有趣起來！」

臨時決鬥︱「魚蛋妹」王尹菁大膽搣古天樂面珠 胡子彤真力出拳嚇驚梁詠琪

▲ 王丹妮

臨時決鬥︱王丹妮初接觸泰拳

提到為拳擊戲份努力練拳可曾受傷？Louise戰戰兢兢稱：「對於泰拳，我係零知識，真係初學者，由基本動作開始學，有少少難度，但都算學得快，平時同教練切磋，不時加緊練習；加埋鏡頭配合，感覺都幾流暢，絕對交到功課㗎！當然同娜姐對打始終有難度，我唔係好有對打經驗，所以要記住每一個Step，唔可以記錯，如果娜姐打左邊，而我記錯咗打右邊，咁又要從頭嚟過，甚至會可能唔小心互相弄傷，練習期間間唔中都會出現咗呢啲小問題，好彩拍戲嘅時候，記實咗啲步伐就順利過關啦！」

雖然《臨時決鬥》短短過多月便完成，但Louise亦分享了拍攝過程的喜怒哀樂事。她回味地說：

「喜」，我覺得拍戲一齊去度笑料，令到件事有趣，好好玩！同埋漸漸領略到喜劇說話用不同嘅語調節奏，都會令到件事好笑，我就悟出個道理來，就係認真到極致而突然做埋啲傻表情同反應，有反差反而都會幾好笑。

「怒」方面，就係打拳嘅時候，有時被打中咗幾拳，就會怒火開始出現。這樣其實好幫到入戲，會令自己更加放開做令場戲更真實及好睇。

「哀」就睇住我教練高秋（胡子彤）俾人打覺得好慘，雖然內心會覺得，自己終於唔使俾人打，今次係睇人俾人打，但係睇到佢俾人打都會有啲心悒，戥佢好慘」

「樂」就一定未Roll機之前，大家會嗌啲宵夜傾吓偈、講吓笑，呢啲moment對於演員嚟講，係好開心嘅美好回憶。

▲ 王丹妮

臨時決鬥︱王丹妮上門向古天樂拜師學泰拳 古仔爆金句：一日鐘聲未響一日都唔會認輸

賀歳片2025丨《臨時決鬥》煞科古天樂成打卡對象 角色人物造型首度曝光

臨時決鬥丨梁詠琪王丹妮周秀娜蝦頭合演賀歲片 齊集訓苦練泰拳

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】