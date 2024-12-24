誠邀參加　亞洲家庭高峰會2024　攜手構建幸福家庭的未來

家庭是個人成長與學習的重要基石，既是温暖的避風港，也是社會可持續發展的核心單位。幸福家庭不僅是個人的渴望，更是全球的共同期盼。為響應聯合國慶祝國際家庭年 30 周年 （IYF+30） 的呼籲，亞洲區家庭研究聯盟 （CIFA） 聯同社會福利署、家庭議會、社福界心連心大行動、香港大學社會科學學院及香港社會服務聯會，於 2024 年 12 月 27 日至 29 日在香港大學百周年校園李兆基會議中心舉辦亞洲家庭高峰會，作為總結亞洲區 IYF+30 慶祝主要活動之一。

是次亞洲家庭高峰會以及一系列「賽馬會家庭服務專業發展項目」，由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會智家樂計劃」贊助舉行，利用資訊科技提升家庭服務效能，讓不同界別人士了解更多家庭福祉的議題。



觀點交融，智慧分享



亞洲家庭高峰會 2024 以「構建幸福家庭：實現可持續發展 – 伙伴．協作．行動」為主題，邀請來自不同國家的頂尖學者，聯合國代表，專家及從事家庭服務的專業人士，從多元視角探討聯合國所確定影響家庭生活的四大趨勢：城市化及移民、人口變化、氣候變化與資訊科技發展，激發大眾對家庭福祉深入思考。

高峰會設有多場主題演講、全體會議和分題研討，涵蓋廣泛家庭議題。來自公營、私營、學術及專業界、非政府組織和民間社會的講者及參加者將共同檢視這些大趨勢對家庭的挑戰，基於實證，反思現有政策和服務，為未來家庭政策提出創新倡議，深化協作努力，促進亞洲家庭幸福。



幸福家庭博覽會：啟發公眾對家庭福祉的思考



另外，今屆亞洲家庭高峰會將再次舉辦幸福家庭博覽會。博覽會將於 2024 年 12 月 29 日（星期日）於香港大學舉行，匯聚 15 所社會福利及非牟利機構，透過名人分享、遊戲攤位、工作坊和舞台表演，與公眾同渡充實而歡樂的一天。節目設計參考四大趨勢，意義深刻，精彩有趣，不容錯過。



專業研討工作坊與機構探訪



為期三天的高峰會及幸福家庭博覽會結束後，大會更將舉辦會後工作坊和機構探訪，讓參加者深入了解家庭工作的實踐和挑戰，促進各界交流學習，延續對家庭福祉的思考。



機會難得，立即報名



無論您是專業人士、學者，或是對家庭幸福充滿熱忱的市民大眾，亞洲家庭高峰會 2024 都將為您提供豐富的學習與交流機會。如欲了解更多活動詳情或免費報名，歡迎瀏覽高峰會網站 https://afs2024.org/tc。

讓我們攜手構建幸福家庭，實現可持續發展，共同探索提升家庭美滿幸福的政策及方法。

(特約)