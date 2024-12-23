聖誕交通｜蘭桂坊、尖沙咀平安夜下午起封路　封閉路段視情況擴大【附封路詳情】

▲ 警方簡介平安夜及聖誕節特別交通安排記者會。左起：西九龍總區交通部執行及管制組署理警司何雋軒，港島總區交通部執行及管制組總督察劉俊豪。（曾攝影攝）

明日（24日）平安夜及後日（25日）聖誕節，警方軤採取人流管制及封路等特別交通安排。

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警方將於平安夜下午2時起至聖誕節上午5時，在蘭桂坊一帶實施人潮管制，以下路段將會封閉：

－ 介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街；

－ 蘭桂坊；

－ 榮華里；

－ 和安里；

－ 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街；及

－ 安蘭街。

視乎人潮情況，下列道路或會封閉：

－ 介乎德己立街與閣麟街的士丹利街；

－ 介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街；

－ 介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街；

－ 介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街；

－ 介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街；

－ 擺花街；及

－ 介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中。

為方便市民於子夜彌撒後離開聖若瑟堂，介乎堅尼地道與上亞厘畢道的花園道最右線將因應彌撒後的人流情況隨時封閉，禁止所有車輛駛入。

此外，以下路段的停車位將於平安夜下午1時至聖誕節上午5時停用：

－ 近德己立街的士丹利街；

－ 安蘭街；及

－ 介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街。

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至於尖沙咀一帶，警方亦會封路及改道。平安夜下午6時起，以下路段將會封閉：

－ 介乎梳士巴利道與紅磡道的紅磡繞道；

－ 介乎梳士巴利道與都會道的紅磡繞道；

－ 介乎康莊道與紅磡繞道的梳士巴利道南行線；

－ 介乎科學館道與九龍公園徑的梳士巴利道及地下行車道；

－ 梳士巴利道東行線往梳士巴利道西行線的掉頭支路；

－ 康運徑；

－ 麼地里；

－ 麼地道；

－ 麼地廣場；

－ 加連威老廣場；

－ 介乎漆咸道南與科學館道的加連威老道，專營巴士及專線小巴除外；

－ 介乎暢運道與梳士巴利道的漆咸道南南行線；

－ 介乎暢運道與加連威老道的漆咸道南南行線，專營巴士及專線小巴除外；

－ 介乎加連威老道與梳士巴利道的漆咸道南北行線；

－ 介乎加連威老道與彌敦道的加拿分道；

－ 厚福街；

－ 金馬倫里；

－ 金馬倫道；

－ 堪富利士道；

－ 寶勒巷；

－ 赫德道；

－ 河內道；

－ 碧仙桃路；

－ 緬甸臺；

－ 棉登徑；

－ 白蘭軒道；

－ 中間道；

－ 介乎柯士甸道與梳士巴利道的彌敦道北行線；

－ 介乎加連威老道與梳士巴利道的彌敦道南行線；

－ 介乎廣東道與梳士巴利道的九龍公園徑南行線；

－ 介乎九龍公園徑與梳士巴利道的廣東道南行線；

－ 亞士厘道；

－ 漢口道；

－ 樂道；

－ 海防道；

－ 宜昌街；

－ 北京道；

－ 柯士甸道西西行近戲曲中心往柯士甸道西東行的掉頭支路；

－ 往柯士甸道西迴旋處的柯士甸道西左面行車線；

－ 柯士甸道西東行掉頭近君臨天下往柯士甸道西西行的掉頭支路；

－ 博物館道；及

－ 文化道。

▲ 警方簡介平安夜及聖誕節特別交通安排記者會。（曾攝影攝）

在上述封路期間，下列道路將會改道：

－ 沿紅磡道南行的車輛須由紅磡繞道駛至暢通路的迴旋處；

－ 沿都會道東行的車輛不准右轉入紅磡繞道南行；

－ 沿紅磡繞道南行的車輛須右轉入都會道西行；

－ 沿暢運道西行往漆咸道南的車輛須右轉入漆咸道南北行或直駛往柯士甸道西行，專營巴士及專線小巴除外；

－ 所有漆咸道南南行的專營巴士及專線小巴須左轉入加連威老道東行；

－ 所有彌敦道南行的專營巴士須右轉入眾坊街西行或佐敦道西行；

－ 沿佐敦道西行的車輛不准左轉入廣東道南行，車輛須直駛往雅翔道方向或左轉入匯民道南行；

－ 沿廣東道南行的車輛須於中港城對出掉頭駛往廣東道北行；

－ 沿九龍公園徑北行的車輛不准左轉入廣東道南行；

－ 沿梳士巴利道東行的車輛須左轉入九龍公園徑北行；

－ 沿九龍公園徑北行的車輛不准右轉入北京道；

－ 介乎彌敦道與加拿分道的加連威老道西行線將改為東行逆線行車，沿彌敦道南行的車輛將經指示左轉入加連威老道東行；

－ 沿科學館道行駛的車輛不准轉入麼地道及加連威老道；

－ 沿梳士巴利道南行近康莊道的車輛須駛往尖東；

－ 沿加連威老道東行的車輛須左轉入漆咸道南北行；

－ 沿柯士甸道西東行及西行的車輛不准駛入柯士甸道西支路；及

－ 沿雅翔道南行的車輛不准駛入博物館道，車輛須駛往柯士甸道西東行或駛往雅翔道北行。

平安夜晚上六時半起，以下路段亦會封閉：

－ 介乎廣東道與梳士巴利道的九龍公園徑北行線；及

－ 介乎廣東道與九龍公園徑的梳士巴利道。

平安夜晚上11時45分起介乎柯士甸道與九龍公園徑的廣東道將會封閉，以下路段則會改道：

－ 沿廣東道南行的車輛不准直駛，只可左轉入柯士甸道東行或右轉入柯士甸道西西行；

－ 沿柯士甸道西東行的車輛不准右轉，只可左轉入廣東道北行或直駛往柯士甸道東行；及

－ 沿港威大道北行的車輛須往九龍公園徑北行離開。

尖東（麼地道）巴士總站軤會在平安夜下午5時半起停用。天星碼頭巴士總站在晚上6時半起停用，中港城巴士總站則於晚上11時起停用。

警方提醒，封路範圍的停車場將暫停使用，若路段有違例泊車會在沒有警告下重複票控或拖走。另外，尖沙咀一帶其他路段，亦會按需要封路或改道，駕駛人士請注意。

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