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保濕乳液推薦2024︱《LDK》推薦15款保濕乳液　4款A級高保濕力不黏膩 最平$76享貴婦級功效

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

《LDK》推薦15款保濕乳液，4款A級高保濕力不黏膩，最平$76享貴婦級功效。

【保濕乳液／保濕化妝水／LDK／消委會／保濕lotion推薦】冬天乾燥要加强保濕！日本家品雜誌《LDK the Beauty》對市面上熱賣的保濕乳液進行評測比較，選出15款功效强勁的產品，以最實惠價格享受貴婦級護膚體驗！

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《LDK》指出，30歲或以上的女性，由於皮膚皮脂分泌量減少，鎖水能力下降，皮膚容易乾燥。乾燥皮膚更容易導致老年斑、皺紋生成和皮膚下垂，加速皮膚老化。此外，日常的紫外線、秋冬季空氣乾燥或夏天長期暴露在冷氣乾燥環境，都更容易出現皮膚乾燥脫皮問題。

因此，要預防皮膚缺水老化，選擇優質的保濕乳液絕對是塑造美麗肌膚的不二之選。《LDK》匯集了市面上號稱高保濕力的最新熱銷產品，並和專業人士一起做比較測試。

選擇保濕乳液4大要點

1. 保濕成分

《LDK》教大家如何選擇適合自己皮膚類型的保濕乳液。首先留意保濕成分，可以查看產品包裝背面成分表，常見的保濕成分包括：甘油、BG、DPG 和雙甘油；另外，如果含有透明質酸鈉、山梨糖醇、海藻糖等成分則更佳。想獲得較高的保濕效果，應留意產品是否含有兩種或以上這些保濕成分。

《LDK》亦建議，早上使用含有神經醯胺或透明質酸保濕產品，能更有效保持肌膚水分，上妝更自然貼服。

2. 使用感

《LDK》表示，選擇保濕乳液還需要考慮到產品的黏性、手感、氣味、易用性及包括價格和容量在內的性價比。高保濕乳液可能會較為黏膩，如果喜歡清爽的感覺，則較推薦質地順滑的產品；但如果喜歡濕潤、有厚敷的感覺，就會推薦質地較濃稠的產品。

3. 美白或祛痘護理選藥用成分

對於一些想要預防雀斑的人士，《LDK》建議使用含有菸鹼醯胺、維生素C衍生物、氨甲環酸等美白活性成分的準藥物美白乳液。若有暗瘡或皮膚粗糙困擾，則推薦含有尿囊素和甘草酸二鉀等活性成分的藥用乳液，具有抗發炎作用。尤其以下三種成分，大家在選擇乳液時可留意是否適合自身皮膚類型和皮膚問題：

  • 視黃醇：維他命A的一種，有助於維持皮膚和黏膜健康。特點是能夠使皮膚緊緻，常見於乳液、眼霜和精華液。
  • 菸鹼醯胺（維他命B）：配製為化妝品時具有保濕作用；可對皺紋和皮膚斑點有護理效果。
  • 維他命C：維他命C衍生物能使皮膚更容易吸收原本皮膚難以吸收的維他命C成分。作為準藥品的有效成分使用時，或具有美白效果。

4. 敏感皮膚選購重點

如果有暗瘡、紅腫等皮膚敏感問題，最好選擇配方簡單、刺激性較小、成分含量較少的乳液。留意產品是否通過過敏測試；或直接選擇聲稱適合敏感肌膚的護膚品牌。

3大評測準則

  • 保濕力：將產品塗抹在監測者手臂上，使用專門的設備測量一定時間前後的皮膚水分含量，計算並比較水分增加值。
  • 成分：專業人士會對配方中的所有成分進行分析和評估。
  • 使用感：使用多個顯示器來判斷產品易用程度。

綜合評分以「保濕力」得分為重點進行判定。

15款保濕乳液推薦名單

（排名由低至高）

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同場加映：消委會12款高分保濕面霜

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