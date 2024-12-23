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大熊貓｜安安可可首次在港過聖誕收禮物　護理員：可可較以往「大膽」

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 43 分鐘前

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海洋公園舉行「安安和可可共度首個聖誕」活動。（梁偉榮攝）

大熊貓安安可可首次在香港過聖誕節，海洋公園的動物護理團隊製作可食用的聖誕咭、冰製雪人及聖誕樹形狀的竹竿做聖誕禮物，讓安安及可可食用及玩耍。護理員表示，原本較文靜的可可已經較以往「大膽」，會走到前排與遊客打招呼。

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園方為安安準備的聖誕禮物，是以將竹子拼成的聖誕樹，樹頂則放有以窩窩頭製成的星星。另外還有一個寫有「Merry Christmas」的冰托盤，上面貼有紫薯及紅蘿蔔製成的熊貓圖案；至於可可，園方就準備了雪人、以南瓜及紅蘿蔔製成的熊貓，以及一個放了食物的紅色球。

照顧安安及可可的海洋公園動物部助理館長鄧巧賢表示，安安可可已逐步適應新環境，每日進食4餐。護理專員劉思穎說，會為安安可可提供不同的食物，例如蘋果等，又會設攀爬架及紅色波波等讓牠們玩耍。

另外，一對港產大熊貓龍鳳胎已有約4個月大。海洋公園指，牠們開始對聲音有反應，當護理員呼叫「家姐」、「細佬」，龍鳳胎寶寶便慢慢爬到護理員身邊。護理員指，「細佬」並不是像市民在影片所見，經常欺負「家姐」，而是互相打鬧。而大熊貓龍鳳胎的爸爸「樂樂」因為天生沒有育幼的習性，因此入園的市民可依舊看到牠每日「食玩瞓」的生活。

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