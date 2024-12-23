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港鐵乘車優惠｜機場快綫乘車優惠高達63折　 小童八達通免費乘搭機場快綫

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 16 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

【聖誕節/機場快綫/乘車優惠】節日假期將至，很多家長已經計劃帶小朋友搭飛機外遊。由即日起至 2025 年 2 月 9 日（星期日）期間，從機場快綫車站出發，準備了一系列冬日活動，小童免費，團體票更享高達63折優惠，齊齊迎接充滿氣氛的精彩假期！

最新影片︰

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港鐵乘車優惠｜機鐵站聖誕打卡位

小朋友可以先到設於香港站站內的專區，玩AI照相技術扮演小車長，⼤家亦可以跟機鐵仔同⼀班國際好拍檔展板打卡，創造珍貴回憶。然後享用小童八達通免費搭機場快綫優惠前往機場，除了小童可免費搭乘機場快綫，成⼈也可以選擇購買機場快綫「齊齊搭」團體票⼀齊出發。凡於機場快綫客務中心（博覽館站除外）購買2至4人同行的團體票，即可享高達63 折的優惠，那麼一家大細便可各自享用乘車優惠。

另外，尚有⼀系列冬日活動，包括機場快綫列車快閃聖誕歌曲表演、機鐵仔公仔打卡位、機鐵仔真身快閃機場快綫站、機鐵列車機械人型格現身機場快綫香港站，與世界各地名勝的卡通打卡、齊⿑迎接充滿氣氛的精彩假期！

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港鐵乘車優惠｜玩AI照相

系統會利用 AI 照相技術掃瞄小朋友的臉部特徵，轉眼間便會製作出一幅小朋友長大化身小車長的相片以供下載。

港鐵乘車優惠｜小童八達通免費搭機場快綫

由即日起至 2025年2月9日（星期日）期間，凡是3-11歲的小朋友持小童八達通皆可免費乘搭機場 快綫由市區車站（香港、九龍或青衣站）往返機場站。

港鐵乘車優惠｜世界各地名勝打卡

除 AI 照相化身小車長，大家出發往機場前，也可在機場快綫香港、九龍或青衣站往機場方向月台，或在機場站往市區方向月台再次化身車長，用創意跟多個世界各地名勝的巨型海報打卡， 感受節日氣氛！

港鐵乘車優惠｜團體票高達63折

「齊齊搭」 團體票優惠可享高達63折，除了小童可免費乘搭機場快綫，成⼈也可以選擇購買機場快綫「齊齊搭」團體票⼀⿑出發。凡於機場快綫客務中⼼ (博覽館站除外) 購買2至4⼈同行的團體票，即可享高達63折的優惠，那麼⼀家大細便可各自享用乘車優惠。

港鐵乘車優惠｜搭的士轉乘機場快綫

車費半價優惠 由現在至2025年3月31日（星期⼀）期間，乘客只需於入閘前，前往機場快綫香港、九龍或青衣站的客務中心出示港幣50元或以上之即日的士收據或憑證辦理手續，即可領取八達通車費半價優惠。

每張的士收據或憑證最多可供5位乘客享此優惠。大家就不怕去機場的路程裏，交通擠塞或遇上突發的路⾯情況問題，出行時間更易掌握。

港鐵乘車優惠｜免費港鐵接駁服務

乘客只須以同⼀張備有可用票值之八達通，在1小時內於香港﹑九龍或青衣站轉乘至機場快綫／任何港鐵站，包括羅湖及落⾺洲站(輕鐵﹑港鐵巴士及東鐵綫頭等除外)，並於轉乘期間八達通的交易 記錄不超過9次，即可享免費港鐵接駁服務。

更多優惠內容︰

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