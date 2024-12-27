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新冠病毒｜新冠肺炎病毒入冬後重新肆虐？　高危群組宜接種新冠疫苗加強劑

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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新冠肺炎病毒肆虐逾2年後，早前可算是「沉寂」了一陣子，但不少市民擔心，疫情會否隨著入冬再次爆發？有呼吸系統科專科醫生指出，新冠肺炎基本上已成風土病，免疫能力較差人士例如長者及慢性疾病患者，應如預防流感一樣，預防新冠肺炎。建議相關群組因應如今流行的變異病毒株接種加強劑，減低不幸感染後入院及重症風險。

呼吸系統科專科曹忠豪醫生表示，衛生防護中心一直根據世衛的新冠肺炎變異病毒株追蹤名單，監察本地的變異病毒株的流行情況，目前以JN.1為最流行的變異病毒株。同時，污水監測及人類感染個案中也檢測到KP.2及KP.3變異病毒株，。而KP.2及KP.3本身是JN.1的後代譜系，惟未有資料顯示這些病毒株會較XBB及其後代譜系引起更嚴重疾病。

JN.1病毒株傳染能力高

曹醫生指，JN.1變異病毒株的傳染能力較高，幸而引起的嚴重性不算太高，最新監測顯示病毒的整體活躍程度處於低水平。至於入冬之後會否出現爆發，他形容新冠肺炎已是一種風土病，病毒存在於社區，故此建議市民預防冬季流感高峰期之同時，亦要防範感染新冠肺炎。

雖然新冠肺炎已屬於風土病，其「殺傷力」可能不如之前，但是長者或患有慢性疾病人士一旦受到感染，仍有機會併發嚴重症狀︰「這些免疫能力較弱群組特別容易受到新冠病毒影響，入院甚或接受深切治療的機會率也會較高。假設患有呼吸道疾病或心血管疾病，感染新冠肺炎後，身體機能及肺功能也可能變差，需要更長時間康復。」曹醫生說。

過去幾年，本港市民已接種兩針或以上新冠肺炎疫苗，不少人可能以為保護效能已經足夠。曹醫生對此表示，疫情期間接種之疫苗，未必能夠有效對付新的變異病毒株，相對之下，現有新冠疫苗的保護性較高，有助減低重症及死亡風險，亦可藉此減低醫護人員的負擔。

疫苗可抵禦流行病毒株

因應新冠肺炎變異病毒種的改變，今年11月中起，政府已開始為12歲或以上合資格人士接種最新JN.1新冠疫苗，代替新冠XBB疫苗。在現有計劃下，年屆50歲或以上包括居住於院舍的長者、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱人士，以及孕婦等，不論過往已接種多少劑疫苗，如接種上一劑疫苗或感染超過6個月，可獲安排免費接種額外加強劑。

不過，有市民或擔心以往曾經接種過其他新冠疫苗，如今接種使用其他技術的疫苗，這種「溝針」安排會否有健康風險呢？曹醫生認為，疫苗能夠預防新的變異病毒株，「溝針」不會衍生安全問題。

曹醫生提醒，面對流感及新冠肺炎夾擊，市民仍需要保持個人衛生，高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩。如有需要接種新冠疫苗加強劑，可與主診醫生商討，因應身體狀況安排適合個人的接種計劃。

呼吸系統科專科曹忠豪醫生

撰文 : 呼吸系統科專科 曹忠豪醫生

欄名 : 健康專家專欄

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