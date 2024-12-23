聖誕節︱米奇夥迪士尼義工　大口環兒童醫院辦聖誕派對

聖誕前夕，米奇老鼠聯同迪士尼義工隊到訪大口環根德公爵夫人兒童醫院，為 80 名病童及其家屬舉行「迪士尼『童樂遊』-聖誕大派對」。米奇亦上病房探望未能參與派對的住院病童，向他們送上聖誕禮物及節日祝福。

迪士尼義工在醫院戶外空間為病童舉辦大派對，除了設置聖誕裝飾，增添氣氛，更細心考慮到大口環兒童醫院的病童活動能力較弱，在安排及設計攤位遊戲時，注意有互動元素之餘，亦選擇較為輕巧的項目，希望病童更易參與。而來自娛樂事務部的迪士尼義工更安排精彩的現場表演，包括歌唱、舞蹈、擊鼓和雜耍表演。米奇老鼠更現身為病童在治療旅程上加油打氣。

另外，米奇、香港迪士尼樂園度假區首席財務總監施楠帶同聖誕禮物到病房探望病童。這些禮物來自早前香港迪士尼響應華特迪士尼公司全球計劃「Disney Ultimate Toy Drive」的「分享禮物．分享愛」聖誕玩具捐贈活動，以及「Disney Hospital Care Packages」計劃。

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