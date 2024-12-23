見工面試｜面試問題「斑馬係黑底白條定白底黑條？」　求職者咁答即獲錄取

▲ 面試被問「斑馬係黑底白條？定白底黑條？」，求職者咁答即獲錄取！

面試時，即使事前做足準備，也會遇上預料之外的問題。近日有網上求職平台分享，有公司向面試者詢問「你覺得一隻斑馬係黑底白條，定白底黑條？」，面對問題求職者雖感錯愕，但仍說出完美答案，最後成功獲取錄。

見工面試問題｜面試遇難題「斑馬係黑底白條定白底黑條」 求職者答完美答案

近日Threads專頁「Cultivata.services後生仔搵工仔」分享一段求職經歷，指有求職者面試時，遇到人力資源部職員詢問奇怪問題：「你覺得一隻斑馬係黑底白條，定白底黑條？」 求職者先是「呆咗一下」，隨後冷靜回答：

無論乜底乜條，我嘅目標都係帶領佢跑第一！

人力資源部職員雖然被答案「嚇到有啲呆」，但最後仍取錄該名求職者，並大讚「應變力一流」。專頁回應指職場問答未必需要標準答案，最重要是「見到你嘅創意同機智」。

同場加映：見工令HR卻步的儀容或穿著

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見工面試問題｜網民批答案「答非所問」

帖文引來大批網民留言，有人批評答案「九唔搭八」，也有人質疑該名職員的能力「人事部代表公司請人，如果問得出呢啲問題，對唔對得住佢份『專業』」、「無端端做咩要斑馬跑第一 」、「呢啲叫9唔搭8 」、「答非所問，理解能力差，唔請」、「問呢條問題係有咩用？」。

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見工面試｜自我介紹如何留下深刻印象？ HR最想聽的6個重點【附正確VS錯誤示範】

所有面試都有一條必出題目，就是自我介紹。企業培訓師YC Lam（半宅職薯）曾分享自我介紹的應有元素，讓求職者在面試中有一個好開始，令面試官印象深刻。

點擊下圖看自我介紹內容必備6元素：

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