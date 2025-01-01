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珠港直通車｜樂GO珠港×香港直通巴士　港珠澳大橋上車免費直達珠海市區【附車票預約/班次詳情】

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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樂GO珠港」×香港直通巴士，港珠澳大橋上車免費直達珠海市區。

【珠海 / 直通車 / 港珠澳大橋】「樂GO珠港直通巴士」日前宣布與冠忠巴士合作，將直通車行車服務升級至尖沙咀、太子、沙田等7個香港上車點，並延續珠海段免費乘搭優惠，透過微信小程式即可預約兌換車票，於港珠澳大橋上車，直達珠海市區。

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珠港直通車｜班次及上車點增加

此次直通車升級香港上車點數量，包括尖沙咀中港城、尖沙咀園方、太子上海街、荃灣如心廣場、荃灣綠楊新村、大圍及沙田，直通巴士每日亦會增加運營車次，假日視乘客數量加密班次。

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珠港直通車｜香港段長者及小童享66折

「樂GO珠港直通巴士」可透過「珠海觀光巴士」的微信小程式購票，成人單程票為108元人民幣，65歲以上長者及3至11歲小童票價為60元人民幣；乘搭直通車到達港珠澳大橋公路口岸過關後，前往指定地點換乘免費巴士即可直達珠海市區。

「樂GO珠港」×香港直通巴士合作，推港珠澳大橋上車免費直達珠海市區。（珠海觀光巴士圖片）

珠港直通車｜珠海段免費巴士預約方式

停靠站點：北山、南灣華發商都及南灣首府

預約方式：「珠海觀光巴士」微信小程式

預約流程：開啟「珠海觀光巴士」微信小程式並點擊「購票」；點選「文旅線」的「香洲樂GO珠港直通巴士」；選擇合適的日期及乘車人數即可免費預約。

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