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腎衰竭｜年初體檢正常突然腰劇痛兼尿頻　56歲男揭3餐頻食1物誘腎衰竭

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【腎衰竭／腰痛／腎炎／飲食】飲食不宜過量！浙江寧波一名56歲男子年初時體檢正常，惟近日突然感到腰部劇痛，出現尿頻、尿急等症狀，求醫驚揭患上為急性腎竭。醫生了解事主飲食後，發現對方無辣不歡，家中辣椒成熟後更每日3餐頻頻食辣，疑因此肇禍。

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綜合內媒及《央視網》報道，事主近日因腰部突感劇痛，伴隨頻尿、尿急、尿色發黃、尿量減少等不適症狀，到院求醫後驚見肌酐達到216.6umol／l 高，相較正常值57－97umol/l高出幾倍，確診患上急性腎衰竭合併局竈間質性腎炎，其中部分腎小管內可見圓盤狀結晶，懷疑是草酸鹽腎病。

醫生見狀了解詳情，得悉事主平日無辣不歡，早前家中辣椒成熟後，更1日3餐都頻繁吃辣椒，由於辣椒內含有豐富草酸，經常大量食用會令草酸於腎臟中沉積，濃度過高時便可能對腎臟組織造成損害，甚至增加患上急性腎功能衰竭的風險，因此特定族群，尤其是腎臟病患者，為確保腎臟健康，應要避免大量進食食用辣椒。

腎衰竭｜4大高危食物恐誘腎衰竭

醫生續指，腎病初期症狀並不明顯，因此不少人都容易忽視病情，隨了年齡增長腎臟功能會逐漸衰退，惟飲食不當亦可能是引發腎臟病的一大因素，以下4大類食物同樣有可能對腎臟造成損害，應要多加注意：

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  • 濃茶：茶葉中含有咖啡因，少量飲用具醒神作用，惟攝取過量可致血流加快、血壓升高，可對腎臟造成巨大負擔；另外茶葉中的鞣酸成分，亦容易與體內的鐵結合變成一種難溶性物質，可致腎結石。
  • 高草酸食物：短期內攝入大量草酸容易形成草酸結晶，繼而堵塞腎小管，導致體肉代謝毒素無法及時排出體外，從而在體肉堆積，引發肌酸酐升高，造成急性腎損傷。
  • 老火湯：老火湯經過長時期燉煮，嘌呤含量極高，長期飲用可誘發高尿酸血症，除了會引發痛風急性發作外，亦可能會導致腎臟及心血管損傷。
  • 酒精：酒精可能透過多種機制損傷腎臟，例如會誘導活性氧產生導致氧化應激，導致自由基過量、損傷組織及增加炎症風險，除此之外，酒精過量同樣對肝臟、心臟、腸道和骨骼肌等造成同樣影響，也會協同增加其對腎臟的病理傷害。

腎衰竭｜早期腎病7大症狀

另外，身體出現以下7大症狀，建議應及早進行腎臟相關檢查，以免延誤病情：

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  • 水腫，包括眼瞼、臉部、下肢等部位
  • 疲乏無力，精力不充沛
  • 尿液異常，夜尿增多，尿中有泡沫、血尿
  • 高血壓：尤其是年輕人高血壓
  • 噁心、嘔吐，食慾降低
  • 面色、眼瞼及甲床蒼白
  • 呼氣有氨味

腎衰竭｜8大護腎方式

醫生又表示，早期腎病多數無明顯臨床表現，直到出現腎病明顯臨床症狀，往往為時已晚，因此日常生活應要注意護腎：

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  • 忌食太鹹：重口味飲食中富含酸、鈉、電解質等，這些成分大多需經過腎臟排泄。當腎臟有問題時，不利於排泄，這些有毒物質就會蓄積在體內，對身體健康不利。
  • 多吃蔬果：注意避免高鹽、高脂肪、高蛋白飲食，多吃蔬菜和水果。
  • 避免久坐：捱夜或久坐時間太長，不利於腎臟的血液回流，所以腎臟不好的人要特別注意，盡量避免熬夜和久坐。
  • 多喝清水：充足水分可有助降低有害物質於腎臟中的濃度，幫助廢物更快、更好地排出，並防止泌尿道感染、泌尿道結石等，惟腎病人士過量喝水，可對腎臟造成負擔需要在醫生指導下飲水。
  • 少飲用含糖飲料：含糖飲料中的色素、添加物可直接傷害腎臟，過量攝取含糖飲料容易誘發高血糖、高血壓、高尿酸，增加腎臟病的風險；另外無糖飲料含有人造甜味劑，人造甜味劑含有較多磷，會增加體內的磷負荷、酸負荷、纖維母細胞生長因子水平，會影響鈣的吸收，鐵、錳和鋅等礦物質吸收亦會受到干擾。而這些都與慢性腎臟病發生發展有關。
  • 不要忍尿：長期忍尿對泌尿系統及腎臟造成一定壓力與損傷，長期儲存大量尿液的導致膀胱過度充盈，攜帶有害物質與細菌的尿液或會回流，導致泌尿道感染、腎臟積水甚至更嚴重的腎病。
  • 不亂吃藥：腎臟是藥物主要代謝器官，服藥應盡量於醫師指導下使用，切忌胡亂服藥，尤其是止痛藥、各種土藥方、草藥等。
  • 定期體檢：尤其定軌進行尿液檢查，及時儘早發現腎臟病。另外，高血壓和高血糖是影響腎臟健康的重要關鍵，因此平時要注意監測數值、按時服藥，平穩控制血壓和血糖。

資料來源：央視網

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