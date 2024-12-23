窮人面相｜男人擁這4種面相難聚財 　鼻有1特徵賺大錢也必破財

▲ 難聚財的男人究竟有什麼面相特徵呢?

【面相/玄學/不聚財面相/羅比】成為有錢人是絕大多數人的願望，然而，總有一雙無形之手，控制著人的財運，也就是佛家所云的因果業力。風水命理師羅比師傅分享不聚財男士的面相特徵，但絕非以宿命論角度出發，亦並沒有有錢就等同好男人或成功男人的意思，只是希望有以下特徵的男士，更有理財觀念和防範意識。

最新影片推介:

窮男人面相｜1.鼻孔仰露

還記得「問富在鼻」嗎？兩邊鼻翼見鼻孔仰露而出，主破財嚴重，就算賺來大錢，也會易揮霍或因事破財。所以有以上特徵的男士理財要多加慎重。

窮男人面相｜2.鼻曲三凹

相書云「鼻曲三凹，必貧窮而孤苦」，鼻曲是鼻樑不直之餘見彎，多指運勢不順暢，連帶婚姻受影響，而鼻也主壯年之時，因此對財運影響大。至於「三凹」，羅比師傅理解為直鼻樑節多，此類人多執拗，一意弧行脾氣大，對財運也影響深遠。

同場加映：容易戴綠帽5大男性特徵

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

窮男人面相｜3.額頭尖削且窄

有句古話「頭尖額窄，無喱貴格」，指的是額頭尖起肉少，不開闊，這一般指智慧不高，氣量不大，很易因少失大，同時也易被騙。至於額頭窄，也有早運不暢順的情況，同時影響學業以及事業運，因此加在一起，財運就很容易出現影響以及不聚。

窮男人面相｜4.鬚髮過硬而亂

鬚髮過硬之人易沉不住氣，陽氣過旺之故，因此很易做出一時意氣之決定，同時也為人疏財。若然同時有雜亂的情況，更易思維不清晰，易受面子影響而受騙，因此聚財不易。

還有更多玄學星座分享，歡迎繼續留意羅比師傅既連載文章。

相關內容：

好男人面相｜4大絕世好男人面相 鼻樑1特徵主性格固執應避之則吉

渣男面相｜男人面相現4特徵代表易出軌 呢個部位大主性慾強？

銀包風水｜Bob林盛斌長銀包致富論9大旺財法曝光 風水師教銀包勿放這3物影響財運

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】