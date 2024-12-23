  • 17°C
香港時間：20241223日 (一) 19:51

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

開心速遞︱「威龍潘金蓮」梁茵離巢轉行去斬雞　做餐廳樓面不介意被認出：心態要改變

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

梁茵為將來進軍飲食界做準備。

【梁茵 / 愛回家 / 開心速遞 / 威龍潘金蓮】曾於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」Anita的梁茵離開TVB已經3年，梁茵曾在日本餐廳當侍應之後轉型做KOL。不過在近日她被「野生捕獲」於九龍灣的一家海南雞飯店工作。

梁茵十分落力沒有偷懶，為客人落單、抹枱和上菜外更會到廚房幫忙斬雞，而然客人認出她曾當演員，梁茵也不會否認，就算被邀合照也大方答應。

【離巢TVB】《開心速遞》Anita轉投餐飲業被看不起　梁茵受盡委屈：家人不體諒感無助

梁茵（右一）參演《愛·回家之開心速遞》而為大眾認識。

開心速遞︱梁茵拒絕被「照顧」

她接受媒訪問表示，現在仍會經營自己社交平台接洽廣告和直播帶貨，不過因為可進軍飲食業，在朋友支持下到食店當侍應，在最前線吸收經驗，為日後在飲食業展拳腳打基礎。

梁茵更坦言一開始都不識切雞，現在算是略懂，稱：「好考刀功，切得唔靚嘅話，『姐姐』會重新再擺盤。」她更解釋為何選擇在海南雞店工作，指：「廣東人做雞都有好多唔同方法，有人鍾意食炸子雞，有人鍾意沙薑雞，咁我覺得海南雞會成日都食到。」

點擊圖片放大
+18
+17

她表示做藝人與做餐飲業沒分等級，只是性質不同而已，稱：「心態要改變。」強調力不到為財，要自己落手落做才可以學懂如何營運一間餐廳。

另外，靚女又身材好的梁茵選擇靠自己從正途賺錢，不過直言其實曾有人向她提出「照顧」，但梁茵拒絕：「我相信自己有能力獲得更多財富，唔好影響到價值觀。」她表示不會想因為眼前短期利益，令之後自己一世會不開心。

姜麗文離開TVB︱《開心速遞》再有演員離開　姜麗文：今天是我在TVB的最後一天

香港小姐｜生還愛犬Leo驚現屙血尿症狀　謝嘉怡心情沮喪：噩夢仍未過去

香港小姐︱謝嘉怡兩愛犬誤食路邊毒肉死亡　悲痛問蒼天：為何要殺害無辜的小女孩？

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜江若琳陪歲半仔1周返5日Playgroup　緊張爸爸蕭唯展日發100種警告：小心太陽

相關文章

姜麗文離開TVB︱《開心速遞》再有演員離開　姜麗文：今天是我在TVB的最後一天
14:29 2024/12/19
姜麗文離開TVB︱《開心速遞》再有演員離開　姜麗文：今天是我在TVB的最後一天
香港小姐︱謝嘉怡兩愛犬誤食路邊毒肉死亡　悲痛問蒼天：為何要殺害無辜的小女孩？
11:37 2024/12/17
香港小姐︱謝嘉怡兩愛犬誤食路邊毒肉死亡　悲痛問蒼天：為何要殺害無辜的小女孩？
開心速遞︱梁茵騷13萬元Hermès袋　「威龍潘金蓮」由侍應重返幕前：工作量開始增加
17:51 2023/10/19
開心速遞︱梁茵騷13萬元Hermès袋　「威龍潘金蓮」由侍應重返幕前：工作量開始增加

你可能感興趣

姜麗文離開TVB︱《開心速遞》再有演員離開　姜麗文：今天是我在TVB的最後一天
14:29 2024/12/19
姜麗文離開TVB︱《開心速遞》再有演員離開　姜麗文：今天是我在TVB的最後一天
香港小姐︱謝嘉怡兩愛犬誤食路邊毒肉死亡　悲痛問蒼天：為何要殺害無辜的小女孩？
11:37 2024/12/17
香港小姐︱謝嘉怡兩愛犬誤食路邊毒肉死亡　悲痛問蒼天：為何要殺害無辜的小女孩？
開心速遞︱梁茵騷13萬元Hermès袋　「威龍潘金蓮」由侍應重返幕前：工作量開始增加
17:51 2023/10/19
開心速遞︱梁茵騷13萬元Hermès袋　「威龍潘金蓮」由侍應重返幕前：工作量開始增加
梁茵 娛樂人物職業 演員 開心速遞 KOL TVB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法　一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】
瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法　一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】
女神崩壞︱43歲鍾欣潼倫敦巡唱　身形暴脹「超浮腫」嚇窒網民：浸咗喺海幾日？
女神崩壞︱43歲鍾欣潼倫敦巡唱　身形暴脹「超浮腫」嚇窒網民：浸咗喺海幾日？
急症室最長等候時間（12月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月23日 時間16:05）
腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
歐倩怡新戀情︱郭晉安前妻傳與經理人發展戀情　歐倩怡11字首度回應姊弟戀
歐倩怡新戀情︱郭晉安前妻傳與經理人發展戀情　歐倩怡11字首度回應姊弟戀