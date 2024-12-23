開心速遞︱「威龍潘金蓮」梁茵離巢轉行去斬雞　做餐廳樓面不介意被認出：心態要改變

▲ 梁茵為將來進軍飲食界做準備。

【梁茵 / 愛回家 / 開心速遞 / 威龍潘金蓮】曾於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」Anita的梁茵離開TVB已經3年，梁茵曾在日本餐廳當侍應之後轉型做KOL。不過在近日她被「野生捕獲」於九龍灣的一家海南雞飯店工作。

梁茵十分落力沒有偷懶，為客人落單、抹枱和上菜外更會到廚房幫忙斬雞，而然客人認出她曾當演員，梁茵也不會否認，就算被邀合照也大方答應。

【離巢TVB】《開心速遞》Anita轉投餐飲業被看不起 梁茵受盡委屈：家人不體諒感無助

▲ 梁茵（右一）參演《愛·回家之開心速遞》而為大眾認識。

開心速遞︱梁茵拒絕被「照顧」

她接受媒訪問表示，現在仍會經營自己社交平台接洽廣告和直播帶貨，不過因為可進軍飲食業，在朋友支持下到食店當侍應，在最前線吸收經驗，為日後在飲食業展拳腳打基礎。

梁茵更坦言一開始都不識切雞，現在算是略懂，稱：「好考刀功，切得唔靚嘅話，『姐姐』會重新再擺盤。」她更解釋為何選擇在海南雞店工作，指：「廣東人做雞都有好多唔同方法，有人鍾意食炸子雞，有人鍾意沙薑雞，咁我覺得海南雞會成日都食到。」

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她表示做藝人與做餐飲業沒分等級，只是性質不同而已，稱：「心態要改變。」強調力不到為財，要自己落手落做才可以學懂如何營運一間餐廳。

另外，靚女又身材好的梁茵選擇靠自己從正途賺錢，不過直言其實曾有人向她提出「照顧」，但梁茵拒絕：「我相信自己有能力獲得更多財富，唔好影響到價值觀。」她表示不會想因為眼前短期利益，令之後自己一世會不開心。

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