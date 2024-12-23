富人有樣睇︱財經學家揭有錢人4大特徵　最愛穿1個平民牌子

▲ 財經學家揭有錢人4大特徵，最愛穿1個平民牌子。

有錢人都有樣睇？一名日本財經專家，於網上平台撰文分享她多年在銀行業累積的觀察，她歸納出有錢人的4大共有特徵，名叫椿慧理的她稱曾在銀行工作10年、擔任過理專的日本財經作家，經常和有錢人打交道。

致富之道︱1. 有運動的習慣

椿慧理表示，有錢人會將身體視為資本，那麼保持健康也是一種投資。因此十分注重健康管理，也都有良好的運動習慣，包括定期慢跑、健身、瑜伽等，並格外注重飲食均衡和充足睡眠。

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致富之道︱2. 不追求名牌

椿慧理指出，有錢人並不會一味追求名牌，而是更傾向於選擇適合自己、兼具功能性與時尚感的服飾。根據調查發現，有42.1％的有錢人最愛穿Uniqlo。

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致富之道︱3. 重視人與人的聯繫

椿慧理表示，作為前銀行理財專員，時常會接觸到有錢人，其中有錢人都有一個共同點，那就是「重視人際關係」。她透露，富裕客戶經常會說「從學生時代起就經常和朋友聚會」、「我和家人很緊密，經常一起旅行」，或者是有些經理甚至表示，他們每年都會帶員工去海外旅行，去努力經營人際關係，也幫助事業。

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致富之道︱4. 願意為別人花錢

椿慧理表示，大眾對有錢人的印象可能是花錢隨心所欲，但她遇到的有錢人更傾向於花費上比較謹慎。相對地，她所遇到的有錢人，對於為他人花費並不吝嗇。例如，有些客戶會告訴她，「我會花很多錢家庭旅行」、「我會花很多錢和朋友一起享受特殊經驗」，因為有錢人更重視的是「自己想要什麼」。

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