通關｜沙頭角中英街今起推行「無感通道」先導計劃　陳國基冀日後擴至各口岸

▲ 陳國基今日在沙頭角出席重置的中英街檢查站開幕典禮。(政府新聞處圖片)

重置的沙頭角中英街檢查站今日開始「無感通道」先導計劃，持有效禁區許可證人士，登記後可透過人面識別技術取代人手查核，但不包括遊客。政務司司長陳國基說，會研究應用相關科技，配合未來開放中英街的旅遊發展。

陳國基今日（23日）出席重置的中英街檢查站開幕典禮指，期待其他出入境口岸將來亦可以利用人面識別科技，協助進行出入境檢查，旅客可以不用停步便可過關，若能夠達到這目標，未來的出入境會更便利，處理客流量的能力會更強。他指，在舊有檢查站旁邊，興建了這一個永久檢查站，並首次引入人面辨識科技，讓在中英街居住和工作人士，率先試行以「無感」的暢通方式，進出中英街。

重置的沙頭角中英街檢查站造價接近5000萬元，站內設多組閉路電視鏡頭，識別使用「無感通道」的人士。站內亦設人手櫃檯，讓沒有登記人士使用。

劉國勳冀「無感通道」推行至河套口岸及其他港深口岸

民建聯新界北立法會議員劉國勳認為，「無感通道」不僅大幅提升通關效率，便利人員往來；期望隨著日後技術成熟後，有條件可逐步推行至擬建的河套口岸及其他港深口岸，相信將提升各口岸的人流處理能力，為往來過關人士提供更加便捷和優質的體驗。

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