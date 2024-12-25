跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐

【跳繩／真人實測／肌肉／減肥／燒脂】連續跳繩30日，身體會有哪些變化？近日有健身港男真人實測連續30日每天跳繩30分鐘。成功挑戰後，身體在零節食的情況下，居然有如此明顯變化，連最難搞的「鬼鼠肉」都一併解決！

最新影片：

該名港男在Instagram「@sunny.fithealth」發布影片，實行真人實測連續30日每天跳繩30分鐘，觀察身體變化。

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港男Sunny本身是一名健身教練，Sunny挑戰跳繩一個月，原意是為了測試跳繩燒脂的速度會否比跑步多出3倍。開始跳繩的第一天，Sunny身形略嫌腹肌線條不明顯，但身上贅肉不多。實測30日期間，他沒有刻意管控飲食。剛開始時，他自覺跳繩姿勢有點奇怪，手腳因為不熟練而顯得有點不協調，不時被繩子絆倒。當天完成30分鐘跳繩運動後，心率維持150bpm左右，總消耗卡路里315千卡。

維持跳繩訓練10天後，他量度體重發現不經不覺由本來的56公斤，回落至54.3公斤，10日減走1.7公斤（約4磅）。

▲ 開始跳繩10日，成功減走2公斤。（影片截圖）

慢慢覺得跳完30分鐘都唔算好攰，手腳協調好咗，心肺功能都好咗。

後來Sunny加強訓練強度，上網參考國外跳繩教學，嘗試花式和步法。隨後更發現腿部肌肉增加，在沒有節食的情況下意外地增肌減脂。惟跳繩挑戰最後幾天意外受傷，以原地跳代替跳繩動作。

跳繩燒脂｜byebye肉再見 肌肉線條明顯效果媲美重訓

30日後，Sunny發現全身的肌肉線條更明顯，尤其是腹肌線條。本來藏在腰間兩側和手臂的「鬼鼠肉」一併解決，笑言甚至連帶有瘦面效果，下顎輪廓比以前明顯；腿部肌肉亦更顯然易見。

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Sunny亦分享1年前從肥仔變成肌肉男的心路歷程，指1年前因為工作壓力大，導致飲食失控。後來透過散步減肥，每天大概行1.5萬至2萬步以上，僅3個月就恢復正常身形，更減走6.4%體脂，至今一直維持體重在56公斤左右（約123磅）。

（內容獲 @sunny.fithealth 授權轉載）

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