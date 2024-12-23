  • 17°C
香港時間：20241223日 (一) 19:51

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕節｜都大校長林群聲向在囚學生寄出近400封心意卡　涉110多名立德學院學生

社會

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

都大校長林群聲在聖誕節前夕向在囚學生寄出近400封心意卡。（都大提供）

聖誕前夕，香港都會大學校長林群聲寄出近400封親筆簽名的心意卡予在囚學生，送上聖誕及新年祝福，祝願這批在囚學生健康、幸福常在，並表示都大會全力支持他們的學習旅程。

都大表示，一直致力支持在囚人士教育，早於90年代初開始為在囚學生提供持續學習和接受高等教育機會，在囚學生不時會寫信，或於佳節期間寄心意卡給都大校長，分享他們的學習進展，並表達對大學的感謝和送上關懷心意，令林群聲甚為感動，遂自去年起亦會寄出心意卡給在囚學生。

點擊圖片放大

而今年都大寄出的近400封心意卡當中，包括送給去年成立的立德學院內110多名學生。

立德學院為在囚學生提供一年全日制應用教育文憑，部分首屆畢業生決定於今年9月繼續進修，入讀都大為他們「度身訂造」的通識教育副學士課程。於過去的3個月裡，大學會派出導師，走進羅湖懲教所、白沙灣懲教所和壁屋監獄進行面授課堂，讓在囚學生獲得更具互動性和實時交流的學習體驗。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港都會大學 林群聲 通識教育 大學 聖誕節

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法　一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】
瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法　一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】
女神崩壞︱43歲鍾欣潼倫敦巡唱　身形暴脹「超浮腫」嚇窒網民：浸咗喺海幾日？
女神崩壞︱43歲鍾欣潼倫敦巡唱　身形暴脹「超浮腫」嚇窒網民：浸咗喺海幾日？
急症室最長等候時間（12月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月23日 時間16:05）
腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
歐倩怡新戀情︱郭晉安前妻傳與經理人發展戀情　歐倩怡11字首度回應姊弟戀
歐倩怡新戀情︱郭晉安前妻傳與經理人發展戀情　歐倩怡11字首度回應姊弟戀