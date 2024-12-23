聖誕節｜都大校長林群聲向在囚學生寄出近400封心意卡　涉110多名立德學院學生

▲ 都大校長林群聲在聖誕節前夕向在囚學生寄出近400封心意卡。（都大提供）

聖誕前夕，香港都會大學校長林群聲寄出近400封親筆簽名的心意卡予在囚學生，送上聖誕及新年祝福，祝願這批在囚學生健康、幸福常在，並表示都大會全力支持他們的學習旅程。

都大表示，一直致力支持在囚人士教育，早於90年代初開始為在囚學生提供持續學習和接受高等教育機會，在囚學生不時會寫信，或於佳節期間寄心意卡給都大校長，分享他們的學習進展，並表達對大學的感謝和送上關懷心意，令林群聲甚為感動，遂自去年起亦會寄出心意卡給在囚學生。

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而今年都大寄出的近400封心意卡當中，包括送給去年成立的立德學院內110多名學生。

立德學院為在囚學生提供一年全日制應用教育文憑，部分首屆畢業生決定於今年9月繼續進修，入讀都大為他們「度身訂造」的通識教育副學士課程。於過去的3個月裡，大學會派出導師，走進羅湖懲教所、白沙灣懲教所和壁屋監獄進行面授課堂，讓在囚學生獲得更具互動性和實時交流的學習體驗。

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