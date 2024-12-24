親子好去處｜合和商場開幕匯聚NITORI旗艦店+親子品牌　推開業優惠聖誕節免費派過千杯軟雪糕

▲ 合和商場正式隆重開幕，邀來謝安琪擔任表演嘉賓。

【合和商場/商場開幕】合和商場12月19日正式隆重開幕，合和商場聯乘日本國民家品店NITORI舉行盛大開幕典禮，活動特別邀得二胡演奏家朱芸編先生奏樂，為儀式揭開序幕，歌手謝安琪亦與一眾主禮嘉賓剪綵祝酒，更壓軸獻唱，以悠揚悅耳的歌聲為合和商場獻上祝福。加上精彩醒獅表演烘托氣氛，現場氣氛熱鬧。

▲ 合和商場今日12月19日正式隆重開幕

合和商場開幕｜全新地標啟航 合和商圈匯聚過百個零售品牌

作為灣仔近十年來首個以家庭為定位的生活消閒地標，合和商場隆重開幕，為合和商圈注入更多活力與全面性發展的契機，吸引家庭、年輕人及旅遊客群，與合和集團旗下其餘物業，包括合和中心、胡忠大廈（零售部份）、163QRE、QRE Plaza及GARDENEast（零售部份），組成強大的合和商圈（HopewellCluster），一共100家商戶形成黃金商戶組合#，為金鐘、灣仔及銅鑼灣注入蓬勃活力。

商圈引進多間旗艦店及零售商店，聚集了中外美食如經典貴族西餐Landau’s、高級日式料理日山、著名自助餐廳 The Grand Buffet自助山、日式爐端燒炭兎Sumito、西式海鮮吧The Oyster House等；時尚及運動服飾如Adidas、Nike、李寧、PUMA等；美妝品牌如莎莎Sasa及Tokyo Lifestyle；運動及康體活動品牌如ONYX by GO24Fitness、Hong Kong Funky Dance Centre、專業伸展顧問運動中心Sense；文創及潮流玩具品牌如MINISO、特色親子餐廳One Small Step；

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車迷人士注意！商圈打造全港最多的汽車品牌陳列室的商場，多達11個國際知名汽車品牌陳列室進駐。其中已正式開業包括備受矚目的仁孚體驗館（Denza、Hyundai & smart）、BMW iSpace、Tesla、Polestar、Porsche、McLaren、Rolls Royce等，為車迷及消費者提供嶄新的一站式豪華車款及電動車體驗。無論是追求速度的超跑愛好者，還是注重可持續發展的電動車支持者，這裡都能滿足您的需求，讓購物與品味生活完美結合！

合和商場開幕｜多家「全港之最」及「全港之首」商戶正式開業

合和商場多家商戶亦正式開幕，當中不乏「全港之最」及「全港之首」的特色店舖，包括全港最大、店舖面積達到50,000平方呎的日本國民家品店NITORI全球旗艦店、設有全港面積最大，分別為30,000及17,000平方呎的大型親子室內遊樂場歡樂天地和Kiztopia；佔地12,000平方呎的首間大型遊戲生活館「Assemble｜Nintendo Switch商品專門店」；面積逾萬呎、全港最大室內匹克球場館Stackd Pickleball。

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同時，合和商場大力支持本地原創品牌，特別在3樓設置超過6,000平方呎空間，匯聚11個充滿創意的新興本地品牌，展示香港蓬勃的創意生態。這些品牌包括設計瑜珈運動服的The Yogi、專注寵物服飾的OH YOU MADE MY DAY、本地香水品牌Sovos等。

此外，香港首間昭和風咖啡店「星光喫茶洋食」及Bakery By The Grand、潮藝玩具店Toca Loca、赤足鞋專門店Barefoot Asia、日本美妝專門店Tokyo Lifestyle、兒童書店Wondersaurus、韓國選物店W4Shopper等也已開業，為消費者帶來多樣化的購物選擇。

合和商圈齊推優惠超過40間星級商戶賀開幕為慶祝合和商場開幕，合和商圈內超過40間商戶推出多重優惠，當中包括提供驚喜折扣、大派消費現金券及送出期間限定禮品等，限定禮遇絕對不容錯過！

請點撃此連結以查閱合和商圈(Hopewell Cluster) 100家商戶列表

合和商圈商戶部分開幕限定優惠：

NITORI (5/F) 折實消費滿HK$200即送香港限定帆布袋乙個。（每日限量每人換領乙個） Stackd Pickleball(3/F) 到店向店員說「Show me the pickle!」，即可獲得一次性免費匹克球課程（名額有限）；註冊任何會員計劃，即可免費獲得一組三個Stacked匹克球 Landau’s (2/F) 親臨門市即送出Landau‘sHK$100現金券乙張。（名額300個） 李寧(3/F) 消費滿HK$1,500可享7折；單筆消費享12%折扣。 adidas(3/F） adiClub會員由即日起於合和商場adidas專門店購物淨值滿HK$900，即可獲贈adidas ORIGINALS SUPERSTAR小地毯乙張。會員由即日起購物淨值滿HK$2,388，即可獲贈adidas行李箱乙個。 星光喫茶洋食(4/F) 星光玉子布丁（HK$32）買一送一。（名額50個） ONYX by GO24 Fitness(3/F） 凡購買12個月月繳會籍，即享豁免2025年會費及第13個月免會籍。 Venchi(3/F) 正價貨品可享9折優惠。 Otters IN A POT倆仨杯(4/F) 外賣飲品可享第二杯8折優惠。 神山麺屋(6/F) 下午6時後消費全單8折。 土土屋(6/F) 購物滿HK$200可享全單95折；購物滿HK$400可享全單9折並可以HK$65加購黑白端莊招財貓乙隻。（每單只可加購乙隻）

還有超過30間商戶禮遇精彩呈獻！

在歡樂熾熱的氣氛中，三大慶祝開幕推廣活動，包括合和商場聯乘日本貿易振興機構（香港）舉辦的「合和の日本文化慶典」、免費派發過千杯雪糕及開幕連環消費賞隨即展開，與眾同賀開幕的喜慶時刻。

開幕活動一｜「合和の日本文化慶典」藝術家及職人來港獻藝同場特設東瀛美食祭典

商場開幕當日，合和商場聯乘日本貿易振興機構（香港）舉辦「合和の日本文化慶典」，結合傳統日本文化與西方聖誕節慶祝活動的節日盛會，日本表演者將親臨香港，為觀眾帶來傳統文化表演，包括有日本著名武術合氣道、大型書法表演以及傳統手舂年糕等技藝，創造獨特的節日體驗，透過和風元素與聖誕氛圍的融合，讓參加者感受日本文化的魅力。

「合和の日本文化慶典」更被日本國駐香港總領事館納入「日本秋祭in香港」認證活動，可見其認受性及活動精彩程度。商場中庭以傳統和風設計作為主題，打造超過3.5米高的「鳥居」打卡亮點，展現日本文化魅力，營造彷如置身日本的氛圍之餘，亦象徵迎接與祝福，並加入神社、節日燈籠等意象，進一步豐富及強化遊日感覺。主調採用典雅的紅色，象徵如意吉祥，同時呼應聖誕佳節，表達雙重祝福。在威嚴與美感並重的鳥居拱門兩側，各設置兩棵超過2.4米高的聖誕樹，打造出和風和西方聖誕文化融合的節日氛圍。

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「合和の日本文化慶典」除有充滿和風特色的聖誕打卡裝置，合和商場亦精心策劃六大表演節目，其中更特別邀請由日本遠道而來的藝術家及職人，輪流為觀眾呈獻不同的傳統文化表演，為大家帶來獨特的文化體驗，包括：大型書法表演、打年糕表演等等。

此外，「合和の日本文化慶典」設有12個精選攤位組成日式集市，可以品嘗由日本直送的當地食材，從人氣小食串燒、傳統日本甜點水果大福到經典名物味噌，讓公眾嘗盡東瀛美食。水果大福日本職人更會運用來自日本各地的7種新鮮時令士多啤梨，包括熊本「熊紅」、福岡「甜王」、佐賀「草莓小姐」、長崎「夢之香」、栃木「栃愛香」等，現場即席示範製作軟糯大福，帶來一場甜蜜盛宴；

另外場內亦會展出戰國時代長野縣名將真田幸村所珍愛的甲冑及其他珍貴文物，讓大家近距離感受武士的英勇氣魄與歷史風采，以及特設遊日觀光資訊攤位，分享最新旅遊熱點與行程靈感，讓你悉心策劃未來旅程。

合和商場合和の日本文化慶典：

日期：2024年12月19日至2025年1月1日

時間：12nn–8pm

地點：合和商場3樓中庭（香港灣仔皇后大道東183號）

▲ 免費大派過千杯人氣軟雪糕

開幕活動二｜免費大派過千杯人氣軟雪糕

聖誕節當日雙重歡樂作為灣仔社區的新成員，合和商場以興奮及親切的姿態向大家打招呼，在12月25日及26日將免費派發過千杯富豪軟雪糕。在普天同慶的佳節分享這份甜蜜，喜上加喜！

日期：2024年12月25及26日(星期三及四）

時間：2pm-5pm

地點：合和商場–保時捷陳列室對出（香港灣仔皇后大道東183號）

開幕活動三｜連環消費賞扭蛋活動贏取商戶現金券 超低門檻換領電子現金券

開幕見面禮浪接浪！為了與眾同樂，慶賀新里程，合和商場特別推出前所未有的低門檻購物禮遇，現場登記成為Hopewell Club會員，並於當日電子消費滿HK$500，即可參加100%中獎的扭蛋活動一次，輕鬆贏取商戶現金券。即日起於Hopewell Cluster即日電子消費滿HK$ 100或以上（最多登記2張電子消費單據），Hopewell Club會員即享HK$50開幕限定電子現金券，回贈高達50% ;即日電子消費滿HK$ 500或以上，Hopewell Club會員再獲賞HK$100 adidas電子現金券。

此外，落戶合和商場的全港最大日本國民家品店NITORI分店及其他商戶更會在開幕大日子推出多項期間限定瘋狂禮遇，親臨現場才能揭開驚喜！

開幕活動四｜合和酒店自助餐推開幕限時優惠召集親朋好友齊賀佳節

為慶祝合和酒店開幕試業，所有Hopewell Club會員可於2024年12月至2025年2月期間的所有星期日於大堂咖啡廳(Lobby Café)享用週日早午自助餐及節慶自助晚餐買三送一優惠。

日期：2024年12月至2025年2月

營業時間：週日早午自助餐：上午11時30分至下午2時30分；節慶自助晚餐：下午6時正至下午9時30分

地點：香港灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓（大堂咖啡廳）

收費：

成人：港幣$688（可選擇加港幣$100享用無限暢飲氣泡酒、橙汁及汽水）

小童：港幣$588（已包括無限暢飲橙汁及汽水）

長者：港幣$588元（可選擇加港幣$100享用無限暢飲氣泡酒、橙汁及汽水）

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