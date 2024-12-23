高學歷新歡︱李日朗「被分手」1年舊愛速獲高學歷才俊求婚　新歡起底擁飲食王國

▲ 李日朗被分手一年，舊愛火速獲新歡求婚。

【李日朗/分手/求婚/黃靜藍】42歲的藝人李日朗（前名：李逸朗）去年底，無預警下慘遭拍拖5年細13歲的模特兒女友黃靜藍狠撇，突如期來的分手，他坦言不知「死因」。事隔1年，舊愛火速獲新歡求婚，黃靜藍於網上公布喜訊，據知男方是高學歷的高材生，而且擁有飲食王國，來頭不少！

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▲ 好開心！(IG圖片)

李日朗舊愛︱分手1年極速報喜

黃靜藍早前在IG分享獲男友單膝跪地求婚的照片，並興奮留言寫道：「I said Yessssssssssss!!!!!!!!!! 話說我哋已經籌備緊婚禮一段時間，不過因為大家都忙，加上心儀嘅婚禮地點需要時間等候，喺大家忙到癲嘅情況下，仍然花盡心思去佈置畀一個難忘嘅回憶我，真心好驚喜、好感動！自問唔係一個眼淺嘅人，但係佢同我求婚嗰吓，我嘅眼淚就忍唔住流落嚟，原來真係會感動到喊㗎」。

她又大爆求婚過程發生的趣事：「不過可能我嘅人生處處充滿趣事，求婚都有件事好好笑，當時太感動個腦一片空白，佢幫我戴完戒指之後，我哋影咗好多相，最後發現。。。我哋將隻戒指戴咗喺無名指，討論完之後，果斷帶返去中指。唔緊要啦！之後都會戴埋係無名指，早咗少少啫 Love u」。

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李日朗舊愛︱新歡來頭勁

現年29歲的黃靜藍，自從與李日朗分手後，生活越見富貴，在社交網上不時外遊和大晒男友名車。據知，黃靜藍未來老公名叫Wilson，2015年於英國倫敦國王學院完成法學學士學位之後，就成立第一間印刷公司，之後再陸續創立三間公司，現時是餐飲集團執行董事，坐擁飲食王國。不少圈中人亦有Follow他的IG，譬如港姐梁凱晴、鄺美璇、陳熙蕊等等，陳詩欣的富貴老公陳爾正（Joshua）以及盛勁為等等。

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英國留學︱英國倫敦國王學院QS排第40

英國倫敦國王學院在2024年QS世界大學排名中排第40，倫敦國王學院是英國第三所歷史最悠久的大學，與英國牛津劍橋稱金三角名校，英國倫敦國王學院由喬治四世國王和惠靈頓公爵於1829年創立。出產過12位獲得諾貝爾獎的校友，以法學及醫學聞名。

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