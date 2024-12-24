聖誕樹打卡2024｜全港9大巨型聖誕樹推介　必到西九20米聖誕樹/海港城聖誕帽/大館燈光騷

▲ 全港9大巨型聖誕樹推介，棵棵都好靚！

臨近聖誕，全港各區經已換上聖誕裝飾，以及燈光閃閃聖誕樹！TOPick整理了全港最高的8棵聖誕樹，啱晒喜歡打卡的大家！

聖誕樹打卡2024｜1.利東街

為了打造聖誕歐陸小鎮風貌，今年利東街首度與比利時GLOBALL Concept合作，設計璀璨耀眼「Dazzling Christmas」燈光裝置，8米高聖誕樹、長達27米的「幻影雪鹿」燈光裝置、巨型聖誕花環等，還有冬日飄雪嘉年華，與小朋友一起歡度溫馨甜蜜的佳節！

利東街「Dazzling Christmas」

活動日期： 即日至2025年1月1日 開放時間： 10:00-23:00（每日17:00亮燈）12月24日至26日、 及12月31日亮燈時間將延長至晚上12時 地點： 灣仔利東街

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聖誕樹打卡2024｜2.大館

今年聖誕，大館再次與馬會攜手舉辦「馬會 x 大館 —— 小心意．大眾樂2024」聖誕活動，設有12米高戶外聖誕樹及燈飾外，更有來自12個國家的當代馬戲節目陸續於12月演出，其中包括焦點必看的《玩轉重力指南》、《「飛」常門中門》、《亞洲馬戲平台》等，以及多個聖誕工作坊給予大人小朋友一同參與。

大館「馬會 x 大館 — 小心意 • 大眾樂2024」

日期： 即日起至2025年1月1日 時間： 08:00-23:00 地點： 中環荷李活道10號

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聖誕樹打卡2024｜3.中環花園道三號

今年中環花園道三號的聖誕裝飾，共使用了3萬顆LED燈粒製作，10米高的銀白色聖誕樹，更聯同本地社企Joy Fusion合作，打造2米高的巨型積木聖誕老人！Joy Fusion是香港聖公會福利協會康恩園屬下的綜合職業康復服務品牌，致力透過職業技能培訓及工作安排配對，讓精神復元人士、智障人士及肢體殘障人士發揮所長，提升工作技能及自信心，推動社會共融。

中環花園道三號

日期： 即日起至12月31日（積木聖誕老人展出至12月27日） 亮燈時間： 每日11am-10pm 地點： 中環花園道三號

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聖誕樹打卡2024｜4.西九文化區

今個聖誕，西九文化區化身聖誕小鎮，設有逾20米高的「巨型聖誕樹」，晚上更會化身成巨型畫布，每晚投影雪光、雪人及熊貓等圖案。聖誕小鎮同場首設聖誕主題「光影隧道」，在隧道內播放富節日氣氛的動畫。指定日子會舉行「冬日維港水上煙火」，為聖誕增添浪漫氣氛。

西九文化區聖誕小鎮

日期： 即日起至明年1月1日 時間： 即日起至12月20日 平日：17:00-23:00 周末：11:00-23:00 12月21日至2025年1月1日11:00-23:00 12月24至25日17:00至翌日凌晨1時

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聖誕樹打卡2024｜5.K11 MUSEA

由即日起至明年1月2日，K11 MUSEA將化身成「Dior聖誕夢幻舞會」，設12米高的巨型金色聖誕樹及童話馬車迎接大家，更有限定JellyCat市集！而Café Dior亦會推出聖誕版「全日精緻下午茶」，雞尾酒以Dior香薰為靈感調配，節日氣氛滿滿，打卡一流！

K11 MUSEA「Dior聖誕夢幻舞會」

日期： 即日起至2025年1月2日 時間： 10:00-22:00 地點： K11 MUSEA地下Promenade

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聖誕好去處2024｜6.海港城

海港城與日本微型攝影藝術家田中達也合作，由即日起至明年1月1日於海運大廈露天廣場展出「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置，擺放一張28米長的聖誕老人工作枱，田中達也的精選微模型場景會按比例放大成為5大打卡位，包括柺杖糖雪橇、由堆疊書本變成的5米高溫馨小屋，聖誕老人的帽子更放大成為高達10米的聖誕樹。

另外，海港城美術館則會舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，展覽結合田中達也的《MINIATURE CALENDAR》及現時極流行的聖誕倒數月曆，以25件全新創作的微模型，包括毛冷、文具、到書本等，化成聖誕場景。

海港城「The Big Little Christmas」

活動日期： 即日至2025年1月1日 開放時間： 10:00-22:00 活動地點： 海運大廈露天廣場

海港城「Countdown to Mini-mas」

活動日期： 即日至2025年1月1日 開放時間： 11:00-22:00 活動地點： 海港城美術館海洋中心二階207號舖

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聖誕樹打卡2024｜7.圍方

圍方舉行「聖誕動感嘉年華」設有9米高的旋轉木馬聖誕樹及LED動感舞台，場內會在指定時間響起聖誕樂章，一班聖誕精靈也會在LED動感舞台及樓高3層的LED柱身現身，讓你沉浸於佳節夢幻的氛圍中。

圍方「聖誕動感嘉年華」

日期： 即日起至2025年1月1日 地點： 將軍澳康城路1號

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聖誕樹打卡2024｜8.沙田新城市廣場

沙田新城市廣場舉辦「夢幻聖誕國度」，設6大打卡位及活動，其中最為吸晴的是位於3樓Chill Park的13米高巨型聖誕樹，四周的草地將會設置由荷蘭創作團隊帶來逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾（Firefly Field），旁邊更有5米高的吹氣聖誕老人。

如果小朋友想體驗溜冰的話，商場中庭設有近2千呎的「飄雪光影溜冰場」，場內除了有10米高的聖誕樹外，四周也滿佈聖誕裝飾，定時更會有飄雪效果及煙花光影，讓大家過一個「白色聖誕」！

沙田新城市廣場「夢幻聖誕國度」

日期： 即日起至2025年1月1日 活動地點： 新城市廣場1期3樓 Chill Park；1期3樓中庭；1期1樓羅馬圓型獻技場

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聖誕樹打卡2024｜9.迪士尼樂園

2024迪士尼聖誕活動現已登場！由即日起至2025年1月1日，迪士尼舉行「A Disney Christmas」，今年魔雪奇緣世界將迎接首個飄雪，還有18米高聖誕樹亮燈禮看全新無人機表演，而各個園區都有不同的聖誕活動和燈飾，而傳統活動如「迪士尼聖誕音樂Live ！」、「米奇與好友聖誕舞會」以及「夢想成真聖誕樹亮燈禮」也會回歸，各位迪士尼迷不要錯過！

香港迪士尼樂園「A Disney Christmas」

日期： 即日起至2025年1月1日 時間： 10:00-21:45

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