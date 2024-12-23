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叱咤樂壇流行榜2024︱COLLAR校服造型「狂歌亂舞」　Ivy So重返校園感觸：好鍾意校園表演

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

COLLAR為壓軸一場的《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「我在校園狂歌亂舞」表演。

【叱咤樂壇2024 / 叱咤樂壇 / COLLAR】商台主辦《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日假亞洲國際博覽館ARENA舉行，為配合今年主題「我在　狂歌亂舞」，叱咤903 DJ聯同眾歌手到不同中學，進行一連五場《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「我在校園狂歌亂舞」校園巡演。

叱咤903 DJ 朱薰聯同COLLAR一眾成員由沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、蘇雅琳（Ivy So）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）在日前走訪梁式芝書院，進行壓軸一場「我在校園狂歌亂舞」

叱咤樂壇流行榜2024丨洪嘉豪即興與同學狂歌亂舞　邀學生上台齊唱《黑玻璃》

COLLAR到梁式芝書院擔任「我在校園狂歌亂舞」表演嘉賓。

叱咤樂壇流行榜2024︱COLLAR校服造型登場

COLLAR 7位成員以校服造型驚喜登場，不但大受同學們歡迎，當聽到同學們想與COLLAR狂歌亂舞，Ivy蘇雅琳及Day許軼即刻走到台下與同學們擊掌及抱抱，突如其來的窩心舉動令同學們深受感動。

13位流行舞蹈學會成員將《Back In The Game》重新編舞，在原唱者COLLAR前落力演出，隊形十足，COLLAR大讚同學們表演出色，更即席分享跳舞心得。隨後，COLLAR聯同現場逾130位女同學一齊大合唱《Chosen Family》，並再次走到台下與學生近距離互動，掀起全場熾熱氣氛。

Marf邱彥筒十分享受女同學的演出：「介紹佢哋出場嘅時候，我已經超期待13個人可以點樣跳《Back In The Game》，佢哋仲加入咗Canon（輪跳），剛柔並重，好型、好好睇！」。

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叱咤樂壇流行榜2024︱Ivy So重返校園感觸

Sumling更因同學們的精彩表演而加添力量：「同學仔嘅演出好有驚喜！冇諗過佢哋會重新編排我哋嘅歌，而且仲自己創作舞步。佢哋又因考試而只得好短嘅時間排練，但喺台上仍然充滿自信、舞步一致。見到佢哋充滿自信嘅表現，即刻帶咗好多力量畀我哋，好多謝同學仔嘅精彩演出。」

此外，原來今次重返校園令Ivy So十分感觸：「我好鍾意校園表演，因為好近距離、貼地、直接，其他場地未必做到呢種氣氛。而我本身讀女校，中學小息時會喺班房同同學一齊唱Dear Jane嘅歌、喺操場跳Big Bang嘅舞。今次轉換成表演者嘅身份返去熟悉嘅女校，令我再次有種Dream comes true嘅感覺。」

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沈貞巧 邱彥筒 蘇雅琳 許軼 王家晴 李芯駖 陳泳伽 COLLAR 娛樂人物職業 歌手

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