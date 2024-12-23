工業意外｜勞工處今年暫錄21宗致命工業意外　工權會：嚴重工業意外判罰仍過輕

▲ 2024年工傷及職安大事回顧。（朱永倫攝）

工業傷亡權益會今日指，截至本月18日，勞工處今年錄得21宗致命工業意外，暫較去年全年錄的24宗微跌，涉及「人體從高處墮下」和「受困於物件之間」最多，各有5宗。

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政府去年就職安健修例，提高罰則，截至今年10月底，勞工處提出4717項檢控，被定罪有3511宗，平均罰款8744元。工權會總幹事蕭倩文認為，金額未能反映罪行嚴重性和政府的執法決心，又指「死亡個案判罰維持幾萬元，不是我們期望的結果，期望大幅增加罰款，甚至監禁，才有阻嚇力。」

工權會今日舉行年度工傷大事回顧，截至本月18日，勞工處今年共錄得21宗致命工業意外，暫較去年全年錄的24宗微跌，當中屬建造業最多，有12 宗；意外類型方面，最多涉及「人體從高處墮下」和「受困於物件之間」，分別有5宗。至於所有工作地點猝死，勞工處今年暫錄得67 宗。

工權會表示，今年涉及被物件擊中或受困的意外情況依然嚴重，令人擔憂，這些意外發生在各行各業，例如建造業、運輸物流、環保回收等，當中牽涉吊運、機械使用、貨物下卸等工序，不少意外是沒有使用正確的起重工具、預先穩固被移動的物件及操作員欠缺培訓等造成。

工權會指，該會今年跟進了約 40 宗猝死個案，較去年跟進的 21 宗上升近一倍，大多數的死因都是與冠狀動脈疾病有關，憂僱主未有按照政府新修訂的《預防工作時中暑指引》，安排員工休息。

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