聖誕文告｜周守仁籲以慈愛相待　陳謳明倡與人復和帶來平安

▲ 聖誕節將至（彭大偉攝）

聖誕節將至，天主教香港教區主教周守仁樞機，以及香港聖公會大主教陳謳明，分別發表聖誕文告。周守仁表示，公義不是透過報復、而是藉同理心各方共同達致。而陳謳明說，如不學會饒恕他人，又怎能期望被饒恕？

▲ 周守仁表示，聖誕節和新年是希望、愛、和平與夢想的時刻。（天主教香港教區影片截圖）

周守仁提及，全球經濟復甦慢於預期，世界多處發生戰事，地綠政治日益緊張，人們特別是青年和長者的心理健康問題增多。而在這些令人沮喪和焦慮的現實中，人們仍然期待聖誕帶來的喜樂和希望，指聖誕不是商業慶節，而是愛的慶節。

對於一起建立充滿希望的未來，周守仁指：「公義不是透過報復、而是藉着同理心，讓有關各方能攜手共建新的現實所達致的。」他說：「大家以慈愛相待，特別是對青年、長者、移民和旅客，香港可望成為充滿希望、愛和生命的充滿活力之都！」

▲ 陳謳明表示，耶穌的降生乃是一個愛的行動，要帶來的是平安。（香港聖公會）

而陳謳明則表示，天使在最卑微、最貧窮的地方報平安，社會上最卑微、最貧窮的，就是無家者、輕生者、被奴役和囚禁的人。他說，耶穌要「人增友誼」，「如果我們每天都在計算敵人怎樣虧待我們，那麼平安永遠無法實現在地上；如果我們只會籌算怎樣報復別人、冤冤相報，那麼平安則永遠無法成真；如果我們有權用盡、掩耳不聽內心那個微小的慈悲聲音的話，那麼地上的平安絕不會來臨。」

陳謳明說有權力就有責任：「我們是否願意聽從聖誕的信息，並發現原來我們所能做、最有能力的事，就是與他人復和，進而帶來和平及平安？如果我們不學會怎樣饒恕他人，當我們被審判時，我們又怎能期望被饒恕呢？」

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