親子體驗｜《再翅飛飛》大自然宣揚心靈健康  唐詩詠行禪工作坊漫遊郊野

童迷香港藝術計劃動戲大地藝術節《再翅飛飛》取址生態教育及場地伙伴嘉道理農場暨植物園舉行的大型沉浸式劇場，於12月11至18日一系列學校專場及公開場次已圓滿結束。

別具意義的活動歡迎公眾參與，更獲得一眾演藝界好友親臨支持，包括擔任護鳥大使的唐詩詠，演員黃浩然、周家怡、李佳芯、梁嘉琪、楊潮凱及周偉強，還有劇作家莊梅岩小姐、電影導演及美術指導文念中，以及多位來自文化界、教育界、社福界及商界的嘉賓。

眾嘉賓帶同家人及好友參與，享受融入大自然的互動戲劇體驗，及由4米高神鳥木偶擔任主角的大巡遊。

其中由護鳥大使小姐主持「腳下的力量」行禪工作坊，活動當天，一眾參加者在她帶領下漫步於嘉道理農場暨植物園的林蔭山野間，一邊呼吸清新空氣，一邊與自己的內心對話，暫時離開來自城市的喧鬧，感受大自然的治癒力量。

大會亦在公開場次設置了Let’s FLY High!大地市集，匯聚一眾熱愛大自然的檔主，讓參加者選購環保產品、有機農產品、親手製造的生活用品及藝術品等，在日常生活中實踐珍惜及愛護自然的理念，現場更設有臉部彩繪及擲彩虹攤位，為一家大小帶來精采難忘的歡樂時光。

隨着沉浸式劇場圓滿結束，動戲大地藝術節《再翅飛飛》亦邁進下一階段，於2025年1至5月舉行學校巡迴放映會，透過播放計劃的記錄片及舉行自然藝術入校講座，進一步與師生分享提升精神健康的訊息，同時回應計劃鼓勵兒童多與大自然接觸，以提升其心靈健康的初衷。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】