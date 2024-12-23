  • 17°C
香港時間：20241223日 (一) 23:07

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子體驗｜《再翅飛飛》大自然宣揚心靈健康  唐詩詠行禪工作坊漫遊郊野

休閒消費

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

童迷香港藝術計劃動戲大地藝術節《再翅飛飛》取址生態教育及場地伙伴嘉道理農場暨植物園舉行的大型沉浸式劇場，於12月11至18日一系列學校專場及公開場次已圓滿結束。

別具意義的活動歡迎公眾參與，更獲得一眾演藝界好友親臨支持，包括擔任護鳥大使的唐詩詠，演員黃浩然、周家怡、李佳芯、梁嘉琪、楊潮凱及周偉強，還有劇作家莊梅岩小姐、電影導演及美術指導文念中，以及多位來自文化界、教育界、社福界及商界的嘉賓。

眾嘉賓帶同家人及好友參與，享受融入大自然的互動戲劇體驗，及由4米高神鳥木偶擔任主角的大巡遊。

其中由護鳥大使小姐主持「腳下的力量」行禪工作坊，活動當天，一眾參加者在她帶領下漫步於嘉道理農場暨植物園的林蔭山野間，一邊呼吸清新空氣，一邊與自己的內心對話，暫時離開來自城市的喧鬧，感受大自然的治癒力量。

大會亦在公開場次設置了Let’s FLY High!大地市集，匯聚一眾熱愛大自然的檔主，讓參加者選購環保產品、有機農產品、親手製造的生活用品及藝術品等，在日常生活中實踐珍惜及愛護自然的理念，現場更設有臉部彩繪及擲彩虹攤位，為一家大小帶來精采難忘的歡樂時光。

隨着沉浸式劇場圓滿結束，動戲大地藝術節《再翅飛飛》亦邁進下一階段，於2025年1至5月舉行學校巡迴放映會，透過播放計劃的記錄片及舉行自然藝術入校講座，進一步與師生分享提升精神健康的訊息，同時回應計劃鼓勵兒童多與大自然接觸，以提升其心靈健康的初衷。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

明星食店｜開麵包店日日排長龍成熱話　唐詩詠日本學烘焙重啟人生
今日 16:43
明星食店｜開麵包店日日排長龍成熱話　唐詩詠日本學烘焙重啟人生
機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查
10:21 2024/11/18
機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查
逆市奇葩｜唐詩詠銅鑼灣麵包店日日排長龍 川島善行監修5款熱賣吐司
11:15 2024/11/28
逆市奇葩｜唐詩詠銅鑼灣麵包店日日排長龍 川島善行監修5款熱賣吐司

你可能感興趣

明星食店｜開麵包店日日排長龍成熱話　唐詩詠日本學烘焙重啟人生
今日 16:43
明星食店｜開麵包店日日排長龍成熱話　唐詩詠日本學烘焙重啟人生
機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查
10:21 2024/11/18
機場三跑十公里賽丨周潤發揭大腿「乒乓波」腫塊有變化　將預約醫生檢查
逆市奇葩｜唐詩詠銅鑼灣麵包店日日排長龍 川島善行監修5款熱賣吐司
11:15 2024/11/28
逆市奇葩｜唐詩詠銅鑼灣麵包店日日排長龍 川島善行監修5款熱賣吐司
唐詩詠 李佳芯 周家怡 文娛藝術 嘉道理農場 楊潮凱 黃浩然 梁嘉琪 市集 工作坊

最高瀏覽

瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法　一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】
瘦身秘訣｜40歲許瑋甯靠1種飲食法　一年激減22磅5招維持身材不復胖【多圖】
女神崩壞︱43歲鍾欣潼倫敦巡唱　身形暴脹「超浮腫」嚇窒網民：浸咗喺海幾日？
女神崩壞︱43歲鍾欣潼倫敦巡唱　身形暴脹「超浮腫」嚇窒網民：浸咗喺海幾日？
急症室最長等候時間（12月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月23日 時間16:05）
腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
腦腫瘤｜女網紅驚爆患腦瘤　與粉絲道別宣布停播　勸世勿做2件事【附拆解3大常見腦瘤+5大症狀】
歐倩怡新戀情︱郭晉安前妻傳與經理人發展戀情　歐倩怡11字首度回應姊弟戀
歐倩怡新戀情︱郭晉安前妻傳與經理人發展戀情　歐倩怡11字首度回應姊弟戀