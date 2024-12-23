機場事故｜女童墮機場捷運月台空隙　機管局指未發現系統性安全問題亦不涉瞞報

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一名女童去年跌落機場旅客捷運系統月台與車廂之間空隙，機管局被質疑瞞報事件等。政府今（23日）表示，已審視機管局提交的調查報告，並未發現系統性安全問題，也無證據顯示有人刻意隱瞞，已要求強化事故調查及通報機制等。

事故去年11月發生，機管局今年9月首次接獲傳媒查詢否認事件，其後又改變說法指曾調查。運輸及物流局指，機管局調查後認為沒有證據顯示任何人員刻意隱瞞，但承認相關部門在今年初第一次調查此事件時，調查範圍不夠全面，以致未能及早確認事故。

根據機管局的調查結果，該女童踏進空隙後，即時被旁人拉起，車門按原定時間關閉，因此未有觸發保護系統的警報，機管局當時亦沒有收到當事人或其家人的投訴或任何受傷報告。不過，機管局認為《旅客捷運系統運作及緊急程序手冊》（手冊）尚欠清晰，而相關前綫員工在通報、溝通上缺乏警覺性，使有關事故當時沒有被妥善記錄，故機管局人員未能及時發現有關事故並通知政府。

而機管局的調查也未發現旅客捷運系統有系統性安全問題，機電工程署亦確立旅客捷運系統的設計和運作均安全。

當局指，備悉機管局已處分相關人員，並同時嚴正要求機管局落實3項改善措施，包括強化事故通報機制，更新手冊並為前綫員工安排相關培訓，加強員工處理及記錄事故的意識；加強事故調查機制，安排專責部門協調調查及跟進涉及旅客捷運系統乘客安全的事故或潛在事故；以及提升月台閉路電視系統，調整月台閉路電視設置，以涵蓋更多角度監察月台的情況，讓員工更容易發現及調查有關旅客捷運系統的事故

​當局又稱，機管局已即時加強事故調查機制，下個月將完成更新手冊及相關員工培訓，亦會在明年三月前完成提升月台閉路電視系統。政府會監察其落實進度。

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