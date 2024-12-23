聖誕節｜明起一連三晚西九多處封路　M+、故宮文化館照常開放

▲ 西九文化區將多處封路。（圖片來源：西九文化區）

聖誕將至，期間西九文化區有多場表演活動，包括明起(24日)一連3晚，晚上8時在藝術公園海濱草坪舉行的「冬日維港水上煙火」，另亦會於12月28日晚上8時15分舉行《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演，屆時西九文化區將有特別開放安排及人流管理措施。

M+及香港故宮文化博物館一連3晚均會如常開放 ，M+開放時間為上午10時至晚上6時；故宮文化博物館開放時間為上午10時至晚上5時。兩間博物館在聖誕節正日（25日）和聖誕節翌日（26日）如常開放，而故宮文化博物館並在25日和26日會延長開放時間至晚上8時。

M+ 及香港故宮文化博物館開放時間 M+入埸 M+會館、本店和 M+小舖 香港故宮文化博物館 12 月 24 日（星期二） 11:00-18:00 11:00-19:00 11:00-17:00 12 月 25 日（星期三） 11:00-18:00 11:00-19:00 11:00-20:00 12 月 26 日（星期四） 11:00-18:00 11:00-19:00 11:00-20:00

交通安排方面，警方明日下午6時起將在博物館道和文化道實行封路措施；西九各個停車場亦會在下午6時開始停止進出，直至道路解封，駕駛者須在下午5時30分前將停泊的車輛駛離，否則只能待人潮散去及警方解除封路措施後，方能離開。同時，封閉道路內的巴士站及專線小巴站將暫停使用。

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在煙火表演期間，警方會因應實際人潮情況，連接九龍站與西九藝術廣場的天橋將實施單向人潮管理措施，屆時天橋將僅作為出口之用；前往藝術公園的訪客可經港鐵九龍站 E4 及 E5 出口，按照現場指示沿博物館道進入藝術公園。

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