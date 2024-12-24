職場共融｜港鐵先導計劃　培訓傷健及少數族裔

▲ 港鐵公司環境及社會責任總經理黃嘉盈（中）表示，公司今年首次推出「EmpowerZ」培訓先導計劃，為來自不同族裔及傷健人士提供為期12個月工作機會。（朱永倫攝）

聽障人士借助科技也能夠進行接聽電話及網上開會等工作。連同Kelly在內，合共5名傷健人士及4名少數族裔人士獲甄選參加港鐵首屆「EmpowerZ」培訓先導計劃，獲得實習機會，料有助日後求職。

港鐵今年首推計劃，為不同族裔及傷健人士提供為期12個月工作機會，旨在為多元人士安排實習工作，為其裝備職場能力。計劃於今年初起接受報名，港鐵接獲130人申請，最終有9人獲選成為培訓生，並於5月入職，包括4名少數族裔人士，涉及巴基斯坦裔及菲律賓裔，另外5人為傷健人士 ，包括有讀寫障礙，以及行動不便等。

助聽障者接電話 開會語音轉字幕

其中患有聽障的Kelly去年畢業於香港大學中文系，現正在港鐵任職臨時企業保安出入管理系統助理，協助處理新員工及其家屬、退休員工及港鐵承辦商等的八達通卡申請，以及處理檔案文件管理等行政及支援工作。

問及其工作困難時，Kelly坦言在與他人交流時，聽力問題容易造成溝通障礙和誤解，但港鐵為了協助她融入工作環境，同事在與Kelly溝通時，都會盡量放慢語速、擴大聲量，或轉用文字溝通。IT部門同事亦有提供藍牙設備連接Kelly的助聽器，令她可以接聽電話；在綫上會議時亦將語音自動轉化成字幕，協助她理解開會內容。

印度裔培訓生 答英語查詢

印度裔Sumram則在香港土生土長，以英語作為其中一種母語。她的性格主動外向，亦有客戶服務經驗，獲派在高鐵香港西九龍站工作，主要負責回答使用英語的乘客查詢。Sumram表示，由於廣東話並非其慣用語言，難免在工作期間遇到言語不通，但她仍積極在公餘時間學習廣東話。她亦分享曾於2個月前幫助一名印度裔乘客尋回失物，並獲對方寫信嘉許，從而得到滿足感。

二人均認為港鐵的工作環境包容性高，有意於計劃結束後申請港鐵全職工作，相信經過對公司運作的了解和所累積經驗，對日後申請工作都會有所幫助。港鐵表示，明年第一季開始將接受新一屆培訓生申請。

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