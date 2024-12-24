林美香近況︱80年代TVB記者林美香神隱多年再現身　曾患乳癌擴散至淋巴

▲ 方健儀訪問神隱多年的前TVB記者林美香。

【方健儀 / 林美香 / TVB主播】專行當司儀、KOL的前主播方健儀，近日開設個YouTube頻道《女人「方」言》訪問不同界別女性，當中一位嘉賓就是方健儀的前輩，也是不少人集體回憶的80年代TVB女記者林美香。

方健儀個人社交平台上載與林美香合照，二人雖然都是中大生，但方健儀表示與這位師姐一直不認識彼此沒有聯絡，坦言最初找她訪問有點難度。

幸方健儀最後都成功找前輩，並由林美香這個因為廣東話諧音為她帶來不少啼笑皆非的遭遇的名字打開話題。原來因為林美香說父母是潮州人，在潮州話「香」的發音不同，而且當年日本明星很多叫「靜香」、「美香」，所以林美香一直不覺自己名字有何問題，直到入TVB新聞部後「問題」才出現。

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林美香近況︱樂觀抗癌魔

林美香憶述，當年年三十晚出去做採訪，片尾一句「林美香報道」都會引來投訴指「不吉利」，於是新聞部安排她逢大年初一、二放假，但年初三跑賀歲馬卻又有馬迷投訴。林美香也曾因為名字擔心影響事業，幸獲當年TVB新聞部主管黃應士力撐指：「個名父母為你改，使乜理佢」。

不過林美香離開TVB後卻改了名，現在名叫林美宜。她解釋因為有位專家提醒「香」字頭上有把刀，令她可能要做手術，碰巧她經歷完兩次乳癌手術。林美香表示在2011年，她按摩時被推拿師發現其左邊乳房有硬塊，最初以為是淋巴腫脹，幸做身體檢查證實患上乳癌二期。

林美香積極治療，做完第一次手術後發現癌細胞擴散至淋巴，3天內再做第二次手術，然後接受6次化療、25次電療，要終生戴住壓力襪以防淋巴水腫。林美香性格樂觀，接受化療時脫髮仍為鏡中的自己打氣，說自己脫髮後仍然漂亮。她並慶幸體內的癌細胞不是最惡的一種，手術至今已過13年，健康狀況良好。

林美香近況︱轉行入保險界

因此，她對專家提醒改名提示寧可信其有，「宜」字同「家」字一樣「有瓦遮頭」有個家嘅保護，由此改名林美宜，不過她表示身邊朋友都係改不了口，仍是會叫回她的舊名。樂天知命她稱：「我嘅英文名叫Irene，有啲朋友叫我林美『Win』！」

翻查過往有報道，林美香已為兩子之母。在1982年加入TVB當實習記者的她，在畢業後轉為正式記者3年後轉行在旅行社及造船廠任職。在90年代，林美香加入保險界，據指她的業績十分優異。

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