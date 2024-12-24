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國安法︱警方國安處通緝名單再多6人　包括鄭敬基、鍾翰林、鍾劍華

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資料圖片。

【鄧炳強 / 國安法 / 許智峯 / 郭榮鏗】警方國安處通緝多六人，包括藝人鄭敬基，「學生動源」前召集人鍾翰林，香港民研副行政總裁鍾劍華等、香港自由委員會基金會成員張晞晴、﻿﻿民主委員會成員劉珈汶、「香港議會」發起人何良懋。

另外，政府今日刊憲，保安局局長鄧炳強行使《維護國家安全條例》賦予的權力，把許智峯、郭鳳儀、袁弓夷、郭榮鏗、任建峰、許穎婷、邵嵐等7人，列為指明危害國家安全罪行的潛逃者。　　

7名潛逃者都適用的措施，包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」，以及「撤銷特區護照等」。郭榮鏗及任建峰亦適用於「執業資格暫時吊銷」，袁弓夷適用於「暫時罷免董事職位」。

保安局局長鄧炳強將會主持記者會，警務處副處長（國家安全）簡啟恩及國家安全處總警司李桂華，亦會出席，料交代有關決定。

保安局局長鄧炳強。（彭大偉 攝）

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