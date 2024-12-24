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WhatsApp停用︱WhatsApp1月1日起停止支援部分Android手機　Galaxy S4 Mini上榜【附手機型號】

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撰文： 王明芳

發布時間： 30 分鐘前

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WhatsApp 由2025年1月1日起，將不再支援Android KitKat（版本 4.4）或更舊系統的 Android 手機。

【WhatsApp/人工智能/Android】WhatsApp 母公司Meta日前宣布，由2025年1月1日起，WhatsApp 將不再支援Android KitKat（版本 4.4）或更舊系統的 Android 手機，包括為人熟悉的Galaxy S3、Galaxy S4 Mini、Sony Xperia V等。

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Meta早前曾宣佈，將於2025年5月停止支援 iOS 15.1 或更早版本iPhone登入帳號，以維持服務質素。日前，Meta再次發出新通知，預備在2025年1月1日後，終止對Android Kitkat或更早版本裝置的WhatsApp支援。

Meta解釋，停止支援舊手機的原因是，它們的硬體性能已無法滿足WhatsApp對性能和安全性的最低要求，停止支援不只是沒法升級更高的版本，而是連開WhatsApp使用都不能。Meta補充，因應人工智能（AI）和其他高端功能加入WhatsApp的核心設計，較舊的硬體將不能提供穩定的使用體驗。

根據官方公布的資料，受影響的Android手機型號，大部分在2013年前後發布，包括較多人使用的Samsung Galaxy S3、Galaxy Note 2、Sony Xperia V等，詳細名單如下：

Samsung：Galaxy S3﹑Galaxy Note 2﹑Galaxy Ace 3﹑Galaxy S4 Mini
Motorola：Moto G（1st Gen）﹑Razr HD﹑Moto E 2014
HTC：One X﹑One X+﹑Desire 500﹑Desire 601
LG：Optimus G﹑Nexus 4﹑G2 Mini﹑L90
Sony：Xperia Z﹑Xperia SP﹑Xperia T﹑Xperia V

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