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新店開業優惠｜AEON新開日式飯糰店推限時優惠　限定日子每日免費派50個飯糰

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 42 分鐘前

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

日式飯糰店天米推開業優惠，限定日子每日免費派50個飯糰！

【新店開業/日本飯糰店/天米/AEON】日式飯糰店TEMAI天米12月正式登陸荃灣AEON Style，並由即日起推出開業優惠，於指定日子只要成為新店Facebook及Instagram粉絲，即可免費獲贈指定款式飯糰1個，限定7日每日送出50個！

日式飯糰店天米推開業優惠，限定日子每日免費派50個飯糰！

新店開業優惠｜TEMAI天米每日免費贈送飯糰50個

TEMAI天米於12月24日、12月30日至2025年1月3日，會於AEON STYLE荃灣店每日免費派50個飯糰，只要成為FacebookInstagram粉絲就可以免費獲得，每人只限領取1個，先到先得，送完即止！

此外，每日免費派發的50個飯糰，一共有2款口味，包括醬油漬芝士明太子飯糰及醬油漬蛋黃雞肉碎飯糰，每款都現場即叫即做，即製手握飯糰選用新鮮餡料配以長野縣產的越光米，確保品質鮮味如一，為大家提優質的早午餐。

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新店開業優惠｜派發免費飯糰詳情：

  • 第一階段：12月24日（星期二）：醬油漬芝士明太子飯糰
  • 第二階段：2024年12月30日至2025年1月3日（星期一至五）：醬油漬蛋黃雞肉碎飯糰
  • 地點：新界荃灣大河道88號灣景廣場地下AEON STYLE 11號舖
  • 時間：上午11時 30分- 下午9時30分
    • 點擊圖片放大
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