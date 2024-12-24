新店開業優惠｜AEON新開日式飯糰店推限時優惠　限定日子每日免費派50個飯糰

▲ 日式飯糰店天米推開業優惠，限定日子每日免費派50個飯糰！

【新店開業/日本飯糰店/天米/AEON】日式飯糰店TEMAI天米12月正式登陸荃灣AEON Style，並由即日起推出開業優惠，於指定日子只要成為新店Facebook及Instagram粉絲，即可免費獲贈指定款式飯糰1個，限定7日每日送出50個！

▲ 日式飯糰店天米推開業優惠，限定日子每日免費派50個飯糰！

新店開業優惠｜TEMAI天米每日免費贈送飯糰50個

TEMAI天米於12月24日、12月30日至2025年1月3日，會於AEON STYLE荃灣店每日免費派50個飯糰，只要成為Facebook及Instagram粉絲就可以免費獲得，每人只限領取1個，先到先得，送完即止！

此外，每日免費派發的50個飯糰，一共有2款口味，包括醬油漬芝士明太子飯糰及醬油漬蛋黃雞肉碎飯糰，每款都現場即叫即做，即製手握飯糰選用新鮮餡料配以長野縣產的越光米，確保品質鮮味如一，為大家提優質的早午餐。

最新影片推介:

新店開業優惠｜派發免費飯糰詳情：

第一階段：12月24日（星期二）：醬油漬芝士明太子飯糰 第二階段：2024年12月30日至2025年1月3日（星期一至五）：醬油漬蛋黃雞肉碎飯糰 地點：新界荃灣大河道88號灣景廣場地下AEON STYLE 11號舖 時間：上午11時 30分- 下午9時30分 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

相關內容：

日本過江龍｜日本燒鳥品牌「鳥貴族」登陸屯門市廣場 多款串燒/食品/飲品一律$29.9

靚媽精明眼︱逆市點心跳樓價！肉餅飯豬手一律$6.8 即睇邊間酒樓咁著數【附點心紙】

新店開幕｜「好鍋日子」登陸啟德體育園零售館 9款湯底全新1人火鍋體驗自煮特色炊飯

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】