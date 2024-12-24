林美香｜80年代TVB記者林美香神隱多年驚喜現身　曾患乳癌擴散至淋巴兩度做手術

▲ 80年代TVB記者林美香神隱多年，近日驚喜現身。

【記者/TVB/林美香/乳癌/癌症】80年代TVB女記者林美香因為名字令不少觀眾記憶猶新，不過離開電視台後便神隱多年。她近日驚喜亮相前主播方健儀的訪談節目，分享有關名字的趣事及患癌經歷。

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前主播方健儀近日開設新的訪談頻道《女人「方」言》，訪問不同界別的女性，首集便邀來神隱多年的林美香。對此，方健儀坦言要相約這位中大師姐兼前輩成為嘉賓確實「有點難度」，因為兩人本身並不認識，亦沒有聯絡方式，需靠舊同事幫忙牽線，而網上關於林美香的資訊極少，甚至有傳她多年前便已「離世」；但這些原因反而令方健儀對她更感興趣，「正因如此，我更想揭開其神秘面紗」。

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林美香｜曾擔心名字影響事業

從方健儀分享的合照可見，林美香身穿紅色衣，染上啡紅髮色，雖然眼角有些許皺紋，但精神相當不錯。「林美香」這個名字是一代觀眾的集體回憶，皆因其諧音與「臨尾香」一樣，一度為她帶來不少啼笑皆非的遭遇。對此林美香就解釋，她的父母都是潮州人，而潮州話「香」字發音與廣東話不同，加上當年不少日本女明星都叫「靜香」、「美香」，因此不覺自己名字有何問題，「但加入TVB新聞部後，『問題』來了。」

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林美香憶述，她當時在年三十晚晚間新聞播「林美香報道」，都會收到觀眾投訴，斥「大吉利是」，因此她每年的年初一、二皆會放假「避避風頭」。然而到了年初三上班，傳統初三跑馬，又會有觀眾致電投訴「可唔可以叫林美香唔好出鏡？」，初入行的她曾因此擔心自己會影響收視、飯碗不保，幸得當時的新聞部主管、人稱阿Sir的黃應士力撐：「睬佢都傻！你個名係父母為你改，洗乜理佢，唔鍾意咪唔好睇！」，頓時令她如釋重負。

林美香｜患乳癌2度開刀 終決定改名

不過林美香在離開TVB之後確實改名，現在的名字為林美宜，但身邊的朋友都無法改口，仍叫她林美香。

至於改名的原因，林美香就透露，曾有位姓名學專家分析過她的名字，指出「香」字頭上有把刀，或會令她在手術床上度過，「宜」字上面則和「家」一樣有個瓦遮頭，能給她保護；林美香指自己並不迷信，只是她當時罹患乳癌，碰巧經歷完2次手術，所以寧可信其有，最終為了健康而選擇改名。

談到患癌，原來林美香在2011年確診乳癌，至今已抗癌13年。她提到，最初完全不覺得自己患病，去按摩期間被推拿師發現其左邊乳房有硬塊也只以為是淋巴腫脹，所幸有做身體檢查，醫生看到報告後表示要再抽針化驗，終證實她患上乳癌二期。林美香積極進行治療，做完第一次手術後發現癌細胞擴散至淋巴，於是在三天內再做第二次手術，然後再接受6次化療、25次電療，如今需終生戴住壓力襪以防淋巴水腫。

而林美香亦十分樂觀，她憶述接受化療時脫髮，但仍會為鏡中的自己打氣，說自己脫髮後仍然漂亮。她另外透露，自己的名字除了「臨尾香」外，還有另一種說法：「我嘅英文名叫Irene，有啲朋友叫我林美『Win』，幾勁！」

根據其他方面的資料，林美香於1982年加入TVB成為實習記者，畢業後轉正，3年後離職，轉到旅行社及造船廠任職。她之後於90年代再轉行加入保險界，成績優異。

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乳房檢查｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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乳房檢查｜自我乳房檢查方法

其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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