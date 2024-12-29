借錢黨｜灣仔現名牌「借錢黨」　2長髮女叫途人買嘢食

▲ 灣仔現名牌「借錢黨」，2長髮女叫途人買嘢食，網民目擊2人曾現身多區。

【借錢黨 / 灣仔】近期香港各區出現不少「借錢黨」，以各種理由向途人索錢或乞食，大家一定要留意！

有港男在Facebook「灣仔」群組上傳圖片，指日前於灣仔街頭遇見2名身穿名牌的長髮女子向其索要食物，惟2人間男子拿出手機影相便轉頭離開。圖片在社交平台轉載後引起熱議，不少市民指2人曾在多地「出沒」。

借錢黨｜港男羅湖遇借錢黨糾纏 請喝飲品後竟難脫身

借錢黨｜名牌女灣仔街頭乞食

樓主指日前於灣仔街頭遇見2名長髮女子向其索取食物，惟樓主拿出手機影相時，2人便立即離開，「2位專才叫我買嘢俾佢哋食，我擺手機影相即可轉頭走！」。

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據圖片可見，2名女子打扮光鮮，服飾及手袋皆是名牌，其中1女子正對樓主，相信正在向他提出購買食物的請求，而另1名女子則掩面側身。

有網民指，騙徒以此「招數」引人上當後，會勒索更多錢財，「呢啲通常你買咗俾佢食，佢就話哋嘢有毒食壞佢個肚，叫你賠醫藥費」。

借錢黨｜網民目擊2人現身多區

此事引起網民熱議，不少人指曾在不同地點見過2人，「我日前都是，喺元朗」、「好似最近喺筲箕灣區出現」、「我喺柴灣港鐵站見過」、「我喺黃大仙見過佢哋2個」、「我遇過3次，2次喺北角，我叫佢去北角警署或者關愛組」、「九龍灣近地鐵站都有」、「旺角砵蘭街遇過佢兩個，叫我買飯俾佢食」。

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