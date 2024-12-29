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借錢黨｜灣仔疑現名牌「借錢黨」　2長髮女向途人索取食物

社會

撰文： 王月明

發布時間： 10 小時前

最後更新： 2 小時前

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灣仔現名牌「借錢黨」，2長髮女叫途人買嘢食，網民目擊2人曾現身多區。

【借錢黨 / 灣仔】近期香港各區出現不少「借錢黨」，以各種理由向途人索取金錢或食物！

有網民在Facebook「灣仔」群組上傳圖片，指日前於灣仔街頭遇見2名身穿名牌的長髮女子向其索取食物，惟二人見男子拿出手機拍照，便轉頭離開。圖片在社交平台轉載後引起熱議，不少市民指上述兩名女子曾在本港多區「出沒」。

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借錢黨｜名牌女灣仔街頭索取食物

樓主指日前於灣仔街頭遇見2名長髮女子向其索取食物，惟樓主拿出手機影相時，2人便立即離開，「2位專才叫我買嘢俾佢哋食，我擺手機影相即可轉頭走！」。

點擊圖片放大
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據圖片可見，兩名女子打扮光鮮，服飾及手袋皆是名牌，其中一名女子面向樓主，疑正在向他提出購買食物的請求，而另一名女子則掩面側身。

有網民指，騙徒以此「招數」引人上當後，會勒索金錢，「呢啲通常你買咗俾佢食，佢就話哋嘢有毒食壞佢個肚，叫你賠醫藥費」。

借錢黨｜網民目擊2人現身多區

此事引起網民熱議，不少人指曾在不同地點見過二人，「我日前都是，喺元朗」；「好似最近喺筲箕灣區出現」；「我喺柴灣港鐵站見過」；「我喺黃大仙見過佢哋2個」；「我遇過3次，2次喺北角，我叫佢去北角警署或者關愛組」；「九龍灣近地鐵站都有」；「旺角砵蘭街遇過佢兩個，叫我買飯俾佢食」。

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