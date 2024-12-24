人類偏肺病毒｜内地「人類偏肺病毒」大流行　3類高危人士易感染　醫生：未有特效藥和疫苗可治

【人類偏肺病毒／傳染病／上呼吸道感染】北上注意！人類偏肺病毒近期在内地大流行，據悉這種病毒現時未有任何預防疫苗或特效藥醫治，呼籲民眾提高衛生意識，避免前往疫區。

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偏肺病毒｜北方省份確診數字上升 3類人高危

據中國疾病預防控制中心上周四（19日）發布全國急性呼吸道傳染病監測情況，指出近日呼吸道傳染病病情有持續上升的趨勢，當中以14歲以下兒童感染人類偏肺病毒數字有明顯上升趨勢，北方省份確診數字上升趨勢更明顯，如北京、天津、河北等地。

據了解，人類偏肺病毒（HMPV）是一種會引起急性呼吸道感染的病毒，咳嗽、鼻塞是最常見的臨床症狀，症狀容易與其他呼吸道病毒混合感染，且目前無疫苗預防或特效藥醫治。一般來說，高風險感染人士包括兒童、免疫力低人士，以及長者，有幾處疾病的高危人士感染後可致命。過往美國國立衛生研究院發表的一項研究有指， 免疫力低下人士（如接受造血細胞移植的癌症病人），感染100天後的死亡率高達43%，但 無從確認數字真實性，根據《柳葉刀全球健康》2020年發布的一項研究估計，2018年5歲以下兒童有1400多萬人感染HMPV病毒，其中60多萬人住院、超過1.6萬人死亡，死亡率大約千分之一。

偏肺病毒｜專家警告：特定人士死亡率高達43％ 宜做好預防措施

台灣毒物教授招名威在Facebook專頁發文，提醒人類偏肺病毒是通過直接接觸患者分泌物或與患者密切接觸傳播，最常見的傳播途徑為飛沫傳播和接觸傳播。尤其是照顧者在接觸了患者咳嗽和打噴嚏排出的分泌物或與患肢肢體接觸後，如握手，以及觸碰帶有病毒的物體或表面後，再拭眼、鼻等黏膜，會增加感染機會。

招名威建議，要預防感染，最有效的方法是切斷傳播途徑，做好衛生措施，如戴口罩、勤洗手，避免未洗手就觸摸眼、鼻等。同時，也要增加自身免疫力，少去人多的場合或疫區。

人類偏肺病毒｜本港春末及夏季較為常見

據本港衞生署衞生防護中心資料，人類偏肺病毒感染在全年任何時間皆會發生，於本港春末及夏季較為常見。患者通常病徵輕微並會自行痊癒，嚴重感染亦可引致支氣管炎或肺炎，主要病徵包括：

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