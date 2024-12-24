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朱慧敏再懷孕︱43歲朱慧敏宣布將再做媽媽　三年抱兩分享生B秘訣

社會

發布時間： 28 分鐘前

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

朱慧敏將再做媽媽。

【朱慧敏 / 陳良貴 / 蛇年BB】娛樂圈喜事不斷，黃翠如、麥明詩、何依婷、王君馨分別宣布陀B準備做蛇年媽媽後，已育有1歲女兒Shera的朱慧敏（Queenie）也宣布懷孕7個月。

2004年港姐亞軍朱慧敏在2021年與心臟專科醫生陳良貴結婚，她婚後主力當KOL，做直播賣貨和分享醫學知識。

婚後生活美滿，不時在社交平台上載一家三口生活照短片。日前，她更分享Shera參加爬行賽奪冠的短片，在片中所見，朱慧敏不斷為B女打氣，因為Queenie穿上一件鬆物大外套，所以網民都不察覺她懷孕準備再做媽媽。

新手爸媽丨朱慧敏一家三口回家　Queenie讚醫生老公是神隊友

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朱慧敏再懷孕︱要保持身體暖和

朱慧敏接受媒體訪問透露，第二胎的預產期在明年3月，她表示是在Shera只8個月大時懷上第2胎，而且表示與丈夫早計劃生完第一胎後於半年至1年再生，因此是計劃生育並非「意外」。

現年43歲朱慧敏三年抱兩，她大方分享陀B秘訣表示，相信保持身體暖和非常重要，透露自己在30歲開始已很少飲凍飲，同時飲食以清淡、熱盤及蔬菜為主，更習慣每日在肚位置敷暖水袋。在預備懷孕前的半年至1年，更每月去針灸及做暖宮療程各兩次。

娛圈喜事丨42歲朱慧敏誕女形容如天使降臨　分享溫馨時刻：願妳一生健康平安

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